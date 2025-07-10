逆轉！台北19歲鄭男陳屍毒窟檳榔攤 疑感情糾紛遭毆奪命

19歲鄭姓青年昨日被發現陳屍在北市艋舺大道上的一家檳榔攤2樓。（民眾提供）

2025/07/10 13:10

首次上稿 12:07

更新時間 13:10

帶回26歲李姓男子等4名陣頭兄弟調查

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市19歲鄭姓青年昨（9）日被發現陳屍在艋舺大道一家檳榔攤二樓，萬華警分局今在新北市三重區拘提26歲李姓男子等4名陣頭兄弟調查，一度研判是毒品糾紛釀成命案，卻出現大逆轉，初步查證疑因李男不滿死者對他的女友一直暗中「勾勾纏」，才糾眾押走鄭男毆打教訓，不料下手過重致命。全案仍待進一步釐清。

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新北市汐止分局緝毒人員6月間根據逮獲的未成年毒蟲，鎖定毒品依托咪酯來源自於台北市艋舺大道某處檳榔攤，蒐證後，懷疑是竹聯幫地堂堂口兼毒窟，昨日下午2時，持搜索票前往取締。

警方進入現場，先在一樓大廳內發現有名未成年少年趴在沙發上沉睡，搖醒後在他身上搜出依托咪酯煙彈，緝毒人員隨後轉進2樓，赫然在地板上看到有名男子倒趴在地，渾身是傷已無氣息，於是立即通報轄管萬華分局到場，並控制逮捕在一樓的少年。

萬華分局偵查隊到場，根據現場並無血漬，死者頭部、身上呈現大片瘀血和傷勢，及身邊棄置的球棒，研判死者是遭活生生重擊毆打後，致顱內、臟器大量內出血致死。

警方現場訊問中，黃姓少年原不知事態嚴重拒絕供述，最後心防被破才供出昨日晚間同夥多人將死者帶回租住處，大家持球棒毆打後對方倒地，涉案3人才陸續散去，留他看守。

警方連夜追查，發現鄭姓死者與16歲黃姓少年原就認識，經常出入艋舺大道上的這間檳榔攤及二樓辦公室。另案發時在場者的應另有4人，總共6人均為混跡新北市三重、新莊等地的陣頭，其中，以李男作為帶頭兄弟。

警方調查，李姓男子疑因爭風吃醋等因素與鄭姓決裂，前日晚間帶人將鄭男押至檳榔攤2樓毆打，不料下手過重，造成鄭男因大量內出血致死。

警方目前針對李男與黃姓等4名青少年作訊問，過濾情查誰曾動手毆打鄭男作釐清，全案仍在深入偵辦中。

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