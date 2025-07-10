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    麥玉珍問支持京華城案試辦法庭直播？蕭文生：不贊成已繫屬案件

    立法院全院委員會10日繼續進行大法官人事同意權案審查，大法官被提名人蕭文生回應朝野立委詢問。（記者廖振輝攝）

    立法院全院委員會10日繼續進行大法官人事同意權案審查，大法官被提名人蕭文生回應朝野立委詢問。（記者廖振輝攝）

    2025/07/10 11:53

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院全院委員會今天審查大法官被提名人蕭文生的人事同意權案。民眾黨立委麥玉珍詢問，民眾黨主張從民事、行政案件試辦法庭直播，例如京華城案，並詢問試辦是否合憲且提升司法透明。蕭文生答詢說，國民法官試行時是用已確定判決案件，已經繫屬案件（法院已受理未宣判案件）他不贊成。

    麥玉珍詢問，民眾黨團推動法院組織法修正，允許重大案件公開播送，讓民眾更信任司法、看清審理過程，詢問蕭是否支持、有無必要。

    蕭文生回應，法庭概念涉及範圍廣泛，以近期通過的原則，法律審原則上公開、例外不公開；事實審則原則上不公開、例外公開。以此觀點，他贊成法律審公開，並指大法官言詞辯論已公開很久，民眾普遍認為大法官針對法律問題辯論時，法律審公開並無問題，除非如法令所述有妨害公共利益等情況，這些才屬例外。

    蕭文生強調，事實審是支持、反對法庭直播最大核心議題，我國原先希望一審為事實審、二審不要重複，但現在最大問題是一、二審幾乎在做同樣的事；他認為，只要能解決此問題，事實審加上立院通過的例外規定，由法官進行最後裁決，若有妨害公共利益、妨礙真實發現，這是不允許。

    麥玉珍表示，蕭文生認同法庭公開播送，但不支持的部分有無替代方案，如京華城案，民眾質疑檢察官偵查不當、黨檢媒一體，現行監督機制如何應對類似爭議，公開播送讓司法公開透明，增進公信力，希望不妥之處可以提出替代方案。

    蕭文生說，公開最大問題涉及兩個面向，第一，俗稱空中交換意見；麥玉珍此時打斷表示，只允許重大案子，不是普遍的，法官、個案都有選擇，台灣是自由民主，若公開可讓檢察官、法官更謹慎行事，這是找回民眾對司法信任、提升司法威嚴，蕭若當大法官後會如何提出。蕭文生則說，「能有更長一點緩衝時間會更好」。

    麥玉珍表示，民眾黨主張試辦法庭公開直播，增加風險測試可行性，例如京華城案，試辦是否能夠提升司法透明、符合現在憲法原則。

    蕭文生強調，法庭直播與國民法官對我國司法都是新制度引進，國民法官推動時間較久，策略可以，但不能用繫屬案件，國民法官試行時，當時是用以前已經確定判決案件，已經繫屬案件他不贊成。

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