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    太震撼！ 台電「空中大動員」搶修照曝光 網感動喊英雄

    台電粉專「台電電力粉絲團」昨日晚間貼出台電人員搶修照片，只見臨時桿塔上，站滿了努力工作的台電人員，讓網友看了直呼：「謝謝辛苦的台電英雄們！」（取自「台電電力粉絲團」）

    台電粉專「台電電力粉絲團」昨日晚間貼出台電人員搶修照片，只見臨時桿塔上，站滿了努力工作的台電人員，讓網友看了直呼：「謝謝辛苦的台電英雄們！」（取自「台電電力粉絲團」）

    2025/07/10 13:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風帶來的狂風暴雨，造成嘉義縣布袋鎮新塭變電所輸電鐵塔傾倒。台電粉專「台電電力粉絲團」昨日晚間貼出台電人員搶修照片，只見所有臨時桿塔上，站滿了努力工作的台電人員，讓網友看了直呼：「謝謝辛苦的台電英雄們！」

    丹娜絲颱風雖已遠離台灣，但帶來的風雨威力十分可觀，嘉義縣布袋鎮新塭變電所「新塭-永華線」3座輸電鐵塔傾倒，是台電1977年賽洛瑪颱風後再度有多座輸電鐵塔傾倒，電桿更倒斷706根，影響嘉義縣曾經停電數高達25萬戶，台電公司力拚72小時復電，昨晚7點49分完成臨時供電系統架設，從新塭變電所輸出電力，大部分的住戶昨晚都已恢復電力。

    台電粉專「台電電力粉絲團」昨晚發文表示，昨日台電大動員，在新塭變電所電塔倒塌現場架設了33支臨時桿塔，從無到有立桿、拉線，集結全國百名人力，風災斷電後67小時內，讓新塭變電所完成復電，這也是賽洛瑪颱風後，第一次因風災出動「特高壓等級」大規模搶修，相當罕見。

    粉專表示，台電同仁也持續努力加速復電，盼受影響的鄉親理解與體諒，感謝大家的包容，懇請民眾耐心等候。

    貼文下方，湧入大量網友留言：「每一支電桿上都有人」、「這畫面真的讓人感動」、「謝謝辛苦的台電英雄們」、「非常感謝台電所有的員工，再多的言語都表達不了心中的感謝」、「謝謝你們辛苦了一定要注意安全」、「我家今晚復電了，非常感謝，您們辛苦了」。

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