建臺高中損害23名考生權益 國教盟：啟動重大事故應變機制補救

國教盟理事長王瀚陽（中）痛批建臺高中校方，呼籲教育部及大考中心啟動重大事故應變機制補救。（國教盟提供）

2025/07/10 11:07

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗明（11）日將登場，苗栗私立建臺高中大學分科測驗報錯23名考生應考科目，大考中心與教育部指依簡章學生須簽名，也有多次提出改正機會，學校均未及時改正，報名系統已關閉，考量公平性無法再更動。國教行動聯盟今（10）日發聲明抨擊此事件是世紀烏龍，理事長王瀚陽表示，簡章明定，非考生個人錯誤之試務瑕疵，大考中心可啟動重大事故應變機制進行補救，要求教育部及大考中心迅速補救。

王瀚陽表示，建臺高中校方錯誤報名23名頂標學生，其中3名學生數學乙科目完全漏報，另外20名學生中，原本應報考生物的學生竟被登記成歷史科，應報考歷史的學生則錯登為生物科，嚴重危害其升學權益，追求醫師夢的學生寒窗3年，竟因學校行政錯誤要被迫放棄理想或重考一年，誰可彌補這份無法估量的青春損失。

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王瀚陽表示，此事關鍵在於建臺高中的行政疏失，竟聲稱使用「去年舊格式」造成報錯，但教育部高教司已明確表示「並不存在所謂舊格式。」顯見校方推卸責任之嫌，在事件曝光後，該名教師迅速辭職，轉赴公立學校擔任正式英文老師，學生與家長感到無比震驚與憤怒。

王瀚陽說，依建臺高中家長會表示，學生求助無門，教務主任竟拍拍屁股走人，學生在考前3天向學校反映，學校向大考中心尋求協助，大考中心回應系統已關閉，毫無補救方案，難道苦讀半年準備生醫類科目的學生，要在短短3天內改考歷史，要求教育部及大考中心應為這23位學生緊急加開特殊教室應考。

王瀚陽也痛批，出包的老師竟跟家長表示，責怪造成錯誤的人，對事情幫助不大，倒不如把握住自己可以做的部分，這種說法根本是推卸責任，對學生家長造成二度傷害。

國教盟常務理事暨榮譽苗栗家長協會理事長黃正銘表示，明天才考試，大考中心仍有時間和空間可更正考科，錯誤不該發生但已發生，不要對學生落井下石，教育部與大考中心如願意彈性處理，學生將記得國家的善意，要求教育部與大考中心立即啟動重大事故應變措施，給予學生真正公平的補救機會。

建臺高中錯報23名考生應試科目。（國教盟提供）

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