朱立倫「全讓」特別條例引內部反彈 不分區藍委幫緩頰

針對立法院審議行政院提出因應關稅的4100億元特別條例草案，國民黨立委葛如鈞今說，國民黨會以民意為優先。（葛如鈞辦公室提供）

2025/07/10 10:58

〔記者劉宛琳／台北報導〕台美關稅談判結果尚未出爐，國民黨主席朱立倫擬決定由立法院國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」，納入行政院版本的國土韌性1500億元與台電補助的1000億元，引發黨內立委不滿。國民黨不分區立委葛如鈞今緩頰說，國民黨絕對會以民生、民意以及當下的需要為優先；不管是特別條例的哪一個項目，他相信最終一定都會以民生經濟及發展為依歸。

葛如鈞表示，中國國民黨130年來是最傾聽民意，最重視經濟，也最重視民生的政黨。現在民生凋敝、機會不足，少子化的國安問題，資安信任的問題及電力能源的問題不斷的發生。他還是要再次的提醒全國民眾，中國國民黨40年前打造了竹科，到現在有了矽盾，面臨到產業外移，面臨到矽盾破損，面臨到關稅的挑戰，國民黨一定會堅決站在經濟民生的一端，會做出對大家最可靠、最信賴、最好的決定。

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葛如鈞表示，國民黨不管是黨團還是黨中央，都絕對會以民生、民意以及當下的需要為優先；不管是特別條例相關的哪一個項目，他相信最終一定都會以我們的民生和經濟及發展為依歸。

媒體詢問之前不同意撥補台電1000億元這次是否放行？葛如鈞表示，所有的一切我們都會依歸在所謂的民生經濟的合理發展上面。

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