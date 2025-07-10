朱立倫「鬼轉」引藍營炸鍋 周軒：朱耍「昏招」連自己人都看不下去

周軒強調，朱立倫一定知道大罷免國民黨的民調很不好看，才想出這招「死馬當活馬醫」，但這種全部包在一起、說「你看我們國民黨都沒擋台電跟國防預算」的招術，連自己人都看不下去。（資料照）

2025/07/10 10:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立院近期正審議行政院因應關稅提出的4100億預算，國民黨主席朱立倫昨日態度大轉變，調整黨團提出的草案，只要求增加普發現金1萬元所需的2300億，使得預算規模達到6400億，但是朱立倫此舉卻讓藍營立委群組炸鍋。政治工作者周軒今（10日）發文指出，昨天他說朱立倫此舉是「昏招」，今天馬上被驗證，而且是國民黨自己驗證的。

周軒提到，報載朱立倫此話一出，藍委群組隨即炸鍋，不少立委表達意見、反映「支持者的反彈」，畢竟這種「急轉彎」太過「髮夾彎」，等於拋棄過去的論述和立場，接著就開始把國家重大政策當作菜市場喊價，又傳出國土韌性和台電補助只讓一個的訊息。黨內人士也出來洗地，說目前關稅結果未出爐，等出爐後也不是不能再改。

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周軒表示，許多藍營支持者認為此舉是在跟民進黨「投降」，已經不想出來投不同意罷免票，還有更激進的藍營支持者說，既然國民黨這麼怕大罷免怕到要投降，乾脆一起罷免藍委，最後黨團總召傅崐萁則是自己跳出來說，要開黨團大會討論一下。

周軒強調，朱立倫一定知道大罷免國民黨的民調很不好看，才想出這招「死馬當活馬醫」，但這種全部包在一起說「你看我們國民黨都沒擋台電跟國防預算」的招術，連自己人都看不下去。

周軒續指，行政院針對朱立倫這個提案的回應，讓人非常擔憂，本來4100億預算的規模，是基於去年政府的歲計賸餘，如果朱立倫硬要加上普發現金2300億，那就只能舉債了。周軒也質問藍營：「國民黨的立委你們真的能接受舉債發現金嗎？國民黨支持者你們真的能接受從你們兒孫的未來搶一萬元現金，之後他們再來幫你還嗎？」

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