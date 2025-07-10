朱立倫放行台電撥補救罷免？李彥秀：主席沒有特別談

立委李彥秀（右一）今天早上在內湖區東湖路與康寧路口拜票，呼籲民眾726出門投下不同意罷免。（記者陳志曲攝）

2025/07/10 10:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨（9日）拍板，針對立院正審議行政院因應關稅的4100億元特別條例，放行國安、台電撥補等項目，但要求增加普發全民現金1萬元的2300億元，也引發是否為救大罷免的解讀。對此國民黨立委李彥秀表示，朱立倫昨天並沒有特別談台電撥補。

李彥秀今上午於內湖區合體台北市長蔣萬安站路口，會前受訪說，主席昨天沒有特別談台電千億元撥補，但最大問題是，企業面臨關稅衝擊、台幣升值，如果再漲電價，對企業當然有壓力，藍白黨團對於要不要撥補這件事情，最後一定會有一致討論。

請繼續往下閱讀...

她也說，去年台電虧損達到411億元，從2022年到現在為止，總共撥補台電4500多億元，台電不能只要錢，而不去思考體質改善，今天台電虧損最主要問題，還是在過去八、九年，民進黨長期反核政策，與全世界潮流相反。

李彥秀說，人民對於不斷撥補台電感到非常厭惡，電價審議委員會要九月份才召開，十月份才知道要不要漲電價，大罷免跟台電要不要漲價，完全沒有關係。

媒體也問，立院民進黨團總召柯建銘說罷免後刑法100條會伺候藍委，綠委王世堅對此表示民主不能走回頭路？李彥秀說，王世堅還是民進黨的良心敢說實話，廢除刑法100條是民進黨過去核心政策跟價值，要保障人民言論自由，民進黨搞大罷免還不夠，要透過刑法100條對付在野，相信民進黨用司法修理在野黨，人民也在看。

針對反共互台聯盟今邀請醫界聯盟基金會等醫界代表挺罷免，李彥秀說，尊重各團體對大罷免態度，而國民黨團對於醫界的支持，維護醫護人員權益、改善執業環境，相信醫界都看在眼裡，所有民調都看到，多數民意認為執政黨應該多拚民生，少點政治，這是人民要的。

立委李彥秀受訪表示，國民黨主席朱立倫昨天並沒有特別談台電撥補。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法