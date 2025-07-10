為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    朱立倫放行台電撥補救罷免？李彥秀：主席沒有特別談

    立委李彥秀（右一）今天早上在內湖區東湖路與康寧路口拜票，呼籲民眾726出門投下不同意罷免。（記者陳志曲攝）

    立委李彥秀（右一）今天早上在內湖區東湖路與康寧路口拜票，呼籲民眾726出門投下不同意罷免。（記者陳志曲攝）

    2025/07/10 10:23

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨（9日）拍板，針對立院正審議行政院因應關稅的4100億元特別條例，放行國安、台電撥補等項目，但要求增加普發全民現金1萬元的2300億元，也引發是否為救大罷免的解讀。對此國民黨立委李彥秀表示，朱立倫昨天並沒有特別談台電撥補。

    李彥秀今上午於內湖區合體台北市長蔣萬安站路口，會前受訪說，主席昨天沒有特別談台電千億元撥補，但最大問題是，企業面臨關稅衝擊、台幣升值，如果再漲電價，對企業當然有壓力，藍白黨團對於要不要撥補這件事情，最後一定會有一致討論。

    她也說，去年台電虧損達到411億元，從2022年到現在為止，總共撥補台電4500多億元，台電不能只要錢，而不去思考體質改善，今天台電虧損最主要問題，還是在過去八、九年，民進黨長期反核政策，與全世界潮流相反。

    李彥秀說，人民對於不斷撥補台電感到非常厭惡，電價審議委員會要九月份才召開，十月份才知道要不要漲電價，大罷免跟台電要不要漲價，完全沒有關係。

    媒體也問，立院民進黨團總召柯建銘說罷免後刑法100條會伺候藍委，綠委王世堅對此表示民主不能走回頭路？李彥秀說，王世堅還是民進黨的良心敢說實話，廢除刑法100條是民進黨過去核心政策跟價值，要保障人民言論自由，民進黨搞大罷免還不夠，要透過刑法100條對付在野，相信民進黨用司法修理在野黨，人民也在看。

    針對反共互台聯盟今邀請醫界聯盟基金會等醫界代表挺罷免，李彥秀說，尊重各團體對大罷免態度，而國民黨團對於醫界的支持，維護醫護人員權益、改善執業環境，相信醫界都看在眼裡，所有民調都看到，多數民意認為執政黨應該多拚民生，少點政治，這是人民要的。

    立委李彥秀受訪表示，國民黨主席朱立倫昨天並沒有特別談台電撥補。（記者陳志曲攝）

    立委李彥秀受訪表示，國民黨主席朱立倫昨天並沒有特別談台電撥補。（記者陳志曲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播