緝毒悍將涉貪！刑事局南打大隊長徐宏杰50萬交保

刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊大隊長徐宏杰涉嫌收賄，士林地檢署檢察官複訊後，今天凌晨諭令50萬元交保。（資料照，記者黃良傑攝）

2025/07/10 07:12

〔記者張文川／台北報導〕刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊大隊長徐宏杰疑似涉嫌貪污收賄，昨由士林地檢署指揮警、調發動搜索，搜索其辦公室與高雄住處，帶回徐弘杰與魯姓友人到案，深夜11時移送士檢複訊，凌晨諭令徐宏杰50萬元交保，魯男則10萬元交保。

警政署政風室接獲情資指稱，徐宏杰於調任南打中心偵八大隊隊長之前，在刑事局偵三大隊擔任副大隊長時期，涉嫌收受民間友人的賄賂，報告士檢指揮偵辦。

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檢察官昨指揮警政署政風室、刑事局督訓科、調查局台南調查處，對徐、魯發動搜索並約談到案，另傳1名證人，偵辦案由為貪污治罪條例，深夜移送至士檢複訊，凌晨2時許諭令徐、魯2人交保。

刑事局昨表示，對於員警違法違紀行為，將秉持不掩飾、不庇縱、不護短的態度，以及毋枉毋縱的精神查辦，如有發現同仁涉及違法，將嚴懲不貸。

45歲徐宏杰是警察大學68期畢業，為警界有名的緝毒悍將，緝毒績效卓著，獲許多高層肯定而一路拔擢，例如他在高雄市刑警大隊偵六隊隊長期間，聯手海巡署、刑事局等單位，破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因及安非他命逾1公噸走私案，市價超過百億，獲行政院頒發重大毒品案件查緝有功人員。

徐在保三總隊刑警大隊長任內，於新竹破獲一個大型製毒集團廠房，查扣到的K他命化學原料，估計可提煉製成600多公斤K他命，市價超過2億元。

徐屢破重大毒品案件，對於打擊毒品犯罪建樹頗多，現卻傳出遭搜索約談，警界都感到訝異。

徐宏杰歷任高雄市刑警大隊偵六隊隊長、保三總隊刑警大隊長、嘉義縣警局刑警大隊長、刑事局偵三大隊副大隊長兼毒緝中心執行秘書，去年初直接從偵三副大隊長升任為偵八大隊大隊長。

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