疑毒品交易糾紛 !19歲青年命喪北市竹聯幫地堂堂口

北市艋舺大道一處檳榔攤2樓發生命案。（記者劉慶侯翻攝）

2025/07/09 23:04

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市艋舺大道竹聯幫地堂堂口的一處檳榔攤，今日傳出凌虐致死命案，警方查出死者為19歲鄭姓青年，已連絡家屬確認無誤。警方研判全案是毒品交易糾紛釀成命案。現正追緝另涉案的三名嫌犯中。

新北市汐止分局緝毒人員，今年六月間根據逮獲的未成年毒蟲，鎖定毒品依托咪酯來源是北市艋舺大道某處檳榔攤，汐止分局蒐證後，懷疑是竹聯幫地堂堂口兼毒窟，今天下午二時，持搜索票前往取締。

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警方進入現場，先在1樓大廳內發現有名少年趴在沙發上沉睡，搖醒後在他身上搜出依托咪酯煙彈，緝毒人員隨後轉進2樓，赫然在地板上看到有名男子倒趴在地，渾身是傷已無氣息，於是立即通報轄管萬華分局到場，並控制逮捕在1樓的少年。

萬華分局偵查隊到場，根據現場並無血漬，死者頭部、身上呈現大片瘀血和傷勢，及身邊棄置的球棒，研判死者是遭重擊毆打後，致顱內、臟器大量內出血致死。

警方現場訊問中，黃姓少年原不知事態嚴重拒絕供述，最後才供出昨日晚間同夥多人將死者帶回租住處，大家持球棒毆打後對方倒地，涉案三人才陸續散去，留他看守。

警方採擷死者指紋送請鑑識中心比對，並未能查出身分，資料庫中亦無死者檔案或刑案紀錄或幫派背景。後經訪查確認為19歲鄭姓男子，家住新北市。警方協請家屬前往勘認，證實無誤。

黃姓少年因未成年身分，夜停審問，警方已同步調閱街頭監視畫面，追查涉案在逃共犯中。

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