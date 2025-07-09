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    玉兔驚魂！景觀公廁門鎖易開 公園處：2座已改善、4座處理中

    針對景觀公廁門鎖容易從外打開，台北市政府公園路燈管理處更新修繕進度，新生公園2座已完成改善。（記者董冠怡攝）

    針對景觀公廁門鎖容易從外打開，台北市政府公園路燈管理處更新修繕進度，新生公園2座已完成改善。（記者董冠怡攝）

    2025/07/09 21:32

    〔記者董冠怡／台北報導〕女藝人玉兔近日在花博公園新生園區如廁時，自述明明有上鎖，但被陌生人晃動幾下門把就開了，令人錯愕，拍片提醒出外上廁所時，務必留意門鎖是否真有發揮作用。台北市政府工務局公園路燈工程管理處今天更新修繕進度表示，經查全市34座景觀公廁採用類似門栓，有問題的6座中，新生公園2座已完成改善，其他4座最晚明天（10日）完成。

    玉兔6日發文示警後，截至今日獲得2萬餘個讚、1000多則留言，「謝謝你告訴大家」、「真的很可怕」、「希望有相關單位重視與改善」、「開門的人應該也有問題」、「第一步不是要先敲門，確定裡面沒人再開嗎？」

    北市議員顏若芳、侯漢廷等人聞訊說，鎖頭設計瑕疵不僅造成使用者隱私和安全陷入風險，新生公園也是台北市的觀光亮點，基本設施維護不到位，恐讓觀光品質打折，責請市府要廠商盡快改善，並且全面檢視公廁狀況。

    公園處回應，全市公園內僅34座景觀公廁採用類似門栓，8日已全數檢查完畢，其中6座門舌槽較淺，可能因用力推壓搖晃或撞擊而插銷跳脫，新生公園2座加深門舌槽後，已無跳脫情形，其餘4座（六福公園、景勤一號公園、東和公園、仰德一號公園）改善中；另提醒廁間內有緊急求救鈴，保障民眾使用公廁安全。

    女藝人玉兔近日在花博公園新生園區如廁時，自述明明有上鎖，但被陌生人晃動幾下門把就開了。圖為園區廁所外觀。（記者董冠怡攝）

    女藝人玉兔近日在花博公園新生園區如廁時，自述明明有上鎖，但被陌生人晃動幾下門把就開了。圖為園區廁所外觀。（記者董冠怡攝）

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