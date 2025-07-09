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    今晚起防致災雨！劇烈豪雨作業啟動 粉專示警：與颱風警報同等級

    丹娜絲雖然已經減弱為低壓，但路線卻走的太西南，讓殘骸下面的西南風引進台灣。（圖擷自「台灣颱風論壇─天氣特急」threads）

    丹娜絲雖然已經減弱為低壓，但路線卻走的太西南，讓殘骸下面的西南風引進台灣。（圖擷自「台灣颱風論壇─天氣特急」threads）

    2025/07/09 17:30

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受低壓帶及西南風影響，氣象署在今（9日）下午5點啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，最新降雨預報出爐，中南部預估將出現紫爆降雨，有天氣粉專指出這與「颱風警報是同等級」，要做好防災準備。

    氣象署在今（9日）下午5點啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，今晚至明（10）日台灣位於低壓帶內，配合西南風伴隨水氣移入，中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨，降雨較持續，易有大雨或豪雨發生，尤其南部地區有豪雨等級以上降雨發生的機率。

    氣象署強調，這波「強降雨並不僅限於山區，平原、市區降雨亦有較今日增加的趨勢」，民眾務必警戒。

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」在threads上指出，丹娜絲雖然已經減弱為低壓，但路線卻走的太西南，讓殘骸下面的西南風引進台灣，雖然不到西南氣流等級，但光是這樣的水氣量已讓中南部未來48小時預測雨量紫爆，中、南部務必注意致災性強降雨。

    「颱風論壇」強調「大規模豪雨作業，這和颱風警報是同等級，官方皮都拉這麼緊了，你各位也多注意點」。

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    中南部未來48小時預測雨量紫爆，中、南部務必注意致災性強降雨。（圖擷自「台灣颱風論壇─天氣特急」臉書）

    中南部未來48小時預測雨量紫爆，中、南部務必注意致災性強降雨。（圖擷自「台灣颱風論壇─天氣特急」臉書）

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