高鐵延伸宜蘭環評初審通過了 8/31前補充修正行車時間等數據

環境部專案小組舉行高鐵延伸宜蘭案舉行第二次初審會議，初步通過環評。（記者陳志曲攝）

2025/07/09 17:29

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部今天（9日）召開高鐵延伸宜蘭環評初審，會議歷時超過6小時，環評委員決議審查通過，要求開發單位交通部鐵道局應詳細、強化說明本案涉及旅行時間、班次及計畫經費等數字，檢核廢水、空氣品質、水土保持計畫等生態問題，同時強化沿線居民利害關係人或團體溝通等。

環境部今天上午9點30分舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審會議。路線銜接既有南港站，沿線經汐止、平溪、雙溪、貢寮，迴避翡翠水庫集水區後進入宜蘭頭城，預計於宜蘭縣府東南側設站，往南設置1座維修機廠，計畫全長約60.6公里，新建工程則約59.6公里。

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部分外界認為應將直鐵納入方案，鐵道局說明，直鐵隧道路段允許最大坡度千分之15，需設置15.2公里隧道，遠高於高鐵最長隧道8公里，地質風險、防災困難度高；直鐵受限於台鐵樹林七堵瓶頸，須於樹林發車，僅能從南港增1班次。綜觀雙鐵營運收支，若依照直鐵方案，估台鐵旅次量、票收分別每日增1.1萬人、每年增新台幣3億元；高鐵方案則估每日旅次量增4.1萬人，同時也能帶動宜蘭到花東台鐵每日旅次量增1.5萬人，估台鐵、高鐵票收每年減2.1億、增23億元。

會中開放旁聽民眾發言，正方認為，高鐵興建改善交通，能帶動產業及區域發展、醫療品質提升等；反方則質疑，公聽會場次不足、鐵道局數字疑慮，例如4、6月環評報告中，前者顯示，直鐵旅行時間節省效益高於高鐵，但後者卻顯示高鐵方案旅行時間優於直鐵等。

環委認為，鐵道局對於旅行時間判斷帶有落差，如高鐵台中站到台北站是43分鐘，用最短時程算，但台北到花蓮等台鐵路段，卻估算需265分鐘，而非最快時程246分鐘，可能會造成資訊盲點；再者，此次高鐵對雙溪貢寮飲用水水源水質保護區也會有影響，應有相關的影響減輕措施。

經閉門會議討論，環委決議審查通過，提出9項建議，包括重新檢核本案涉及旅行時間、運量班次及經濟效益等數字；強化廢水處理，於大溪川至得子口溪間隧道施工廢水處理設施進流口及排放口設連續監測系統；就路線通過土石流潛勢溪流、上游集水區等加強說明水土保持計畫；強化樹木移補植計畫；持續強化與沿線居民等利害關係人溝通。

支持高鐵延伸宜蘭的民眾及團體在環境部外聚集，呼籲政府儘快完成環評，興建高鐵帶動宜蘭發展。（記者陳志曲攝）

「公民幫推」、「守護宜蘭工作坊」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」等民間團體呼籲政府，應重視公民團體的意見，加 強對社會的溝通與意見採納，切勿一意孤行，切勿漠視民意。（記者陳志曲攝）

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