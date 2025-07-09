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    昔漏報配偶財產遭罰22萬 司法院副院長被提名人蘇素娥：誠摯道歉

    司法院副院長被提名人蘇素娥答詢。（記者王藝菘攝）

    司法院副院長被提名人蘇素娥答詢。（記者王藝菘攝）

    2025/07/09 17:48

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院全院委員會今天審查「司法院大法官人事同意權案」，民眾黨立委張啓楷提及，司法院副院長被提名人蘇素娥曾因漏報配偶財產，遭監察院處份22萬元。蘇素娥坦言，配偶給的資料確有遺漏，被發現後立刻補正，也繳罰款，沒有提起訴願。蘇素娥也在立院誠摯道歉說：「我知道我不夠完美，但我的專業表現值得給我這樣的一個機會。」

    張啓楷指出，蘇素娥於2013年12月31日的財產申報中，未據實申報配偶財產一共24筆，包括存款9筆、股票5筆、基金受益憑證10筆，監院處分確定金額達22萬元，「怎麼會發生這麼嚴重的事？」

    蘇素娥說，感謝委員詢問讓她有機會說明，這件事也困擾她很久。當時財產申報是用人工查詢、手工登錄，配偶給她的資料確實有遺漏，存款部分，配偶常用3個帳戶，但後來查出有14帳戶，「我們自己都嚇到，很多放很久沒有用。」

    張啓楷說，監院處分書說，受處分人陳述理由不足採信，認為是故意申報不實。張並提及林子儀教授，指林與蘇的情況相似，林最後婉拒司法院副院長提名。

    蘇素娥說：「監院認為我是不確定故意，認為我的錯是在於沒有竭盡所能去發現配偶財產，配偶就此部分誠摯向我道歉，他提供的資料確實不夠完整，我們被發現後立刻補正，也繳罰款，沒有做任何訴願。」

    張啓楷說，大法官必須高標準、高道德，詢問蘇素娥是否利用立院公開審查的機會，向民眾道歉？」

    蘇素娥說：「我誠摯道歉。」監院後來用電腦介接申報後，「從試辦開始我們就全權授權一直到現在，她的態度很明確。「我知道我不夠完美，但我的專業表現值得給我這樣的一個機會。」

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