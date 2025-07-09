要北京別接受蔡英文的「前政治人物」就是國民黨人！ 陳嘉宏曝原因

蔡英文2016年發表總統就職演說後，我國有數名「前政治人物」基於私利，致電北京不應該接受蔡英文的論述。（資料照）

2025/07/09 20:23

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府第一任期外交部長李大維回憶錄新書《和光同塵》中揭露，2016年前總統蔡英文發表就職演說後，第一時間中方反應尚屬正面，但我國有數名「前政治人物」基於私利，致電北京不應該接受蔡英文的論述，知名官員今天（9日）證實，當年確實有特定政黨人士致電北京慫恿此事。對此，資深媒體人陳嘉宏直言，所謂「前政治人物」顯然是指涉前國民黨官員或立委，至於書中所說的「私利」則是兩岸關係話語權，藍營擔心失去話語權就難再扮演中共代理人、協力者的角色。

陳嘉宏今天在臉書發文說，「從『蔡英文為兩岸破冰創造條件』到『一份沒有完成的答卷』的那6小時到底發生了什麼事？一直是過去9年來兩岸關係之間的最大謎團，這個謎團在時任外交部長李大維的回憶錄新書《和光同塵》裡找到了答案。李大維在書中寫道，好幾年之後，一位美國情報界退休友人訪台時告訴他，蔡英文在發表演說後，第一時間中方智庫的反應尚屬正面，『但我方數位前政治人物基於私利，竟電告北京當局不應該接受，讓原本尚有些許空間的機會之窗，後來演變成（兩岸之間的）惡意螺旋』。」

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陳嘉宏直言，「李大維的說法很隱諱，但數位『前政治人物』不會是執政的民進黨人，顯然是指涉『前國民黨官員、立委』。至於『基於私利』也不難理解，因為一旦民共和解，國民黨將不能再用『只有我能處理兩岸問題』洗腦台灣人；往後，既不能壟斷兩岸關係話語權，無從以此回到台灣驕其妻妾，也難以再扮演中共代理人協力者的角色，無法在跨海峽的政商網絡中上下其手坐收漁利，這群人立刻頓失所依。」

陳嘉宏指出，「兩岸關係從來不可能是線性發展，共產黨有屬於它內部的政治壓力，民進黨也有。錯過了蔡英文在一度開啟的機會之窗，關閉民共兩黨之間的溝通橋樑，過去9年的兩岸關係有如共產黨所希望的方向走嗎？至於這群國民黨『前政治人物』想望的兩岸圖像又是什麼？他們是為了護持兩岸和平或是為了個人政治私利而奔走？倒是可以請那些死忠支持國民黨的藍營群眾認真地想一想。」

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