呼喚小草「重返」民進黨中央黨部抗議 黃國昌：7/20向大罷免說不

民眾黨主席黃國昌主持「720民主起義」記者會，號召小草7月20日下午到民進黨中央黨部抗議。（記者田裕華攝）

2025/07/09 17:05

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨去年在520前夕到民進黨中央黨部外舉行「519草根決心」抗議行動，睽違一年多，民眾黨主席黃國昌今天再次號召小草，7月20日下午到民進黨中央黨部抗議，向民進黨發動的大罷免說不。

黃國昌指出，賴清德上任以來執政成績一片蒼白，面對人民關切的內政外交議題交不出成績單，卻選擇用製造對立與仇恨來掩飾無能，甚至將不是支持民進黨的國人打為雜質，在演說中潑髒水、抹黑在野黨。

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他說，民進黨立法院黨團總召柯建銘近日竟公開主張動用「刑法」第100條內亂罪追訴在野立委，讓人毛骨悚然。這不再只是說說而已，近來社會已真實出現「製作一張梗圖就遭羈押禁見」的現象，柯建銘和賴清德正在帶著台灣的民主走回頭路。

「一個執政黨的立院黨團總召竟公然指揮檢調、妄言以內亂罪整肅在野黨，」黃國昌說，民主進步黨早該被丟進歷史的垃圾桶，哪裡來的民主？又哪裡來的進步？人民不能再沉默，7月20日務必站出來，向這個不思悔改的政權怒吼。

民眾黨議員林珍羽說，近期重大案件包含共諜案、虐童案、性侵案，最終結果竟多以交保收場，司法淪為形式、失去威信，而壞人的囂張跋扈，來自好人的過度沉默。她喊話：「7月20日，拜託大家，為了自己、為了家人、為了下一代，請你跟我們一起站出來！」

民眾黨號召小草7月20日下午到民進黨中央黨部抗議，向民進黨發動的大罷免說不。（記者田裕華攝）

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