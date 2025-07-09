藍白刪農民天災救命錢還喊冤枉 農業部還原現場

民眾黨立委張啟楷提案刪除農業部撥補農業特別收入基金的9千萬元經費，導致若今年天災現金救助超過額度，就難以直接動用第二預備金幫助農民，引發爭議後，張啟楷稱外界在造謠。（資料照）

2025/07/09 16:08

〔記者楊媛婷／台北報導〕白委張啟楷、黃國昌提案刪除今年度農業部補助農業特別收入基金9千萬元，並和藍委挾席次優勢通過，導致若今年度天災救助經費用罄，難動用第二預備金助農民過難關，隨丹娜絲引嚴重農損再惹議，張啟楷嗆造謠，農業部今（9日）表示，相關經費確實遭刪除，絕無造謠。

丹娜絲風災截至今上午11時，已造成雲嘉南地區近16億農損，可協助復耕的農業天災現金救助，則在藍白立院聯手下恐面臨斷炊，甚至若之後遇到關稅變局衝擊，農業部也難以動用經費因應，因民眾黨立委黃國昌、張啟楷在總預算審查時，提案刪減今年度農業部補助農業特別收入基金經費9千萬元。

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對此，張啟楷稱刪除的是農業發展基金的9千萬元，而不是農業天然災害救助基金，指控政府造謠；農業部則直接攤出預算，指張啟楷是提案刪除「農業部補助農業特別收入基金」的公務預算9千萬元，該筆經費是用來撥補「農業特別收入基金」項下的農業天災救助基金、農產品受進口損害救助基金、農業發展基金。

農業部指出，其用途是用來提供農民肥料補助、天然災害救助、農業貸款利息差額補貼，以及農漁民子女就學獎勵金等，每一分錢都和農民福利息息相關，但依「預算法」第22條規定，由立院刪減的非法定經費項目金額，若要動用，必須經過立院同意，隨農業部今年度對特種基金之補助已遭張啟楷提案刪減，農業部的特別收入基金屬於「非法定經費」，因此須經立院同意，才可動支預備金。

農業部指出，往年特別收入基金超支時，都是透過報行政院動用預備金挹注，今年度農業部該筆經費因遭刪減，最大的影響就是遇到嚴重天然災害、國際情勢變化，導致基金經費不足時，還須提案經立法院同意，才能動支預備金，程序曠日費時，直接影響農民權益及經濟安全。

農業部強調，所說絕無造謠，僅就預算編列與實際運作情況據實說明，提供社會公正客觀的理解與檢視。

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