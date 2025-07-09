「大安強強滾」7/18辦民主晚會 號召千人牽手護台灣

罷團「大安強強滾」公布「718一起牽手護大安」活動內容。（大安強強滾提供）

2025/07/09 16:19

〔記者董冠怡／台北報導〕大罷免首波投票7月26日登場，罷免台北市藍委羅智強的「大安強強滾」今預告，7月18日（週五）於大安森林公園，舉辦「牽手護大安，大安挺台灣」系列活動，主題涵蓋牽手亮燈儀式、夏夜民主音樂會和名人宣講，還有最近上架新歌〈上溫柔的所在〉獻給台灣的台語搖滾樂團「拍謝少年」也將參與演出。另，台南市綠委林俊憲今晚（9日）六點半，將在忠孝復興站前廣場針對藍白毀憲亂政街講。

「大安強強滾」表示，大安不只是台北市的大安，台灣用台語發音也近似大安，因此，守護大安，就是守護台灣。距離罷免投票倒數只剩17天，團隊選在投票的前一週，號召千人18日晚上7點26分在大安森林公園信義路側步道，一起牽手亮燈，手牽手、心連心，用最溫柔的方法傳達堅定守護台灣的決心。

請繼續往下閱讀...

罷團指出，牽手活動之後，會移步至大安森林公園露天音樂台，於充滿台灣精神的音樂人流氓阿德、裝咖人及拍謝少年接力演出下，匯集來自不同風格、世代的聲音，用音樂唱出信念、對這塊土地最澎湃的情感，讓民主的節奏在夏夜中迴盪不息，只要疼惜台灣、認同民主自由價值都可參與，有意願者可至臉書粉專填寫報名表單。

羅智強則在臉書平台預告明天（10日）晚間7點，將和新北市長侯友宜、立委謝龍介連袂出席板橋區忠孝公園市民活動中心的「助講葉元之」活動，懇託鄉親站出來共同守護在野黨能發聲的民主社會，捍衛制衡力量，面對民進黨發動大清算、大罷免，不能退縮。

羅智強10日將出席「反惡罷、護民主，力挺葉元之」助講。（圖取自羅智強臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法