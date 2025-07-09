新北動員警義消反大罷免 議員痛批：違反行政中立 也對犧牲勇消不敬

李宇翔接到基層消防同仁爆料，消防局竟以「特殊公差」為名，要求基層警義消出席國民黨反罷免活動。（市議員李宇翔提供）

2025/07/09 15:50

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市新店區廣興橋下發生溺水案，2名勇消救援過程中不幸殉職。但新北市議員李宇翔爆料，新北市府隔天竟發出反罷免動員令，要求基層警義消於7月19日出席國民黨反罷免活動。李宇翔批評，市府在背後政治動員，不只踐踏行政中立，更是對犧牲者大大不敬，呼籲落實行政中立，向新北市民道歉並取消動員。

新北市消防局回應，絕無外界所稱「強迫動員」情事。尊重義消自主參與選舉罷免，惟該名義消幹部訊息用詞確實不妥，此案並非公差，會加強宣導、請其留意。

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李宇翔表示，他今天（9日）接到基層消防同仁爆料，消防局竟以「特殊公差」為名，要求基層警義消出席7月19日國民黨反罷免活動，甚至建議攜眷參加，該訊息已引發基層普遍憤慨，義警消私下坦言，市長侯友宜選總統期間，曾發出類似動員，要求基層參加造勢。後來因反彈過大才喊停，如今又故態復萌。

他指出，當消防同仁為了拯救市民生命犧牲自我時，新北市府卻在背後政治動員，不僅是對行政中立的踐踏，更對犧牲的消防人員大大不敬。他質疑，若7月19日發生災害與突發事故，新北緊急救援能力是否足以因應？若因此延誤公務，責任由誰承擔？

李宇翔呼籲，新北市府應立即徹查並撤銷市府各單位所有違規動員令、落實行政中立，勿讓基層同仁背負壓力、公開向400萬新北市民道歉。

市府竟以公差為名，要求警義消參加反罷免活動，引發質疑。（市議員李宇翔提供）

新北市府隔天竟發出反罷免動員令，引發基層警義消質疑。（市議員李宇翔提供）

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