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    指牛煦庭與進步價值背道而馳 運動、山林、性平KOL籲同意罷免

    民進黨立委張雅琳（中）今天與運動、山林、性平意見領袖等人，在立院召開「拆穿牛煦庭進步假面，背骨仔別再騙！」記者會。（張雅琳辦公室提供）

    民進黨立委張雅琳（中）今天與運動、山林、性平意見領袖等人，在立院召開「拆穿牛煦庭進步假面，背骨仔別再騙！」記者會。（張雅琳辦公室提供）

    2025/07/09 15:40

    〔記者李文馨／台北報導〕民進黨立委張雅琳今天與運動、山林、性平等領域的意見領袖在立院共同召開記者會，控訴國民黨立委牛煦庭過去一年與進步價值背道而馳，承諾為地方爭取建設也跳票，連國防預算都配合國民黨刪凍，呼籲民眾7月26日投下同意罷免，下架心中只有個人政治利益的牛煦庭。

    張雅琳指出，牛煦庭過去以清新、改革形象自詡，成功爭取選民支持，進入立法院後，全面附和黨團立場，提案刪除性平預算、凍刪基層體育與山難救援經費，毫無堅持，顯見進步價值只是他騙票的工具，呼籲選民7月26日用選票投下同意罷免，讓所有人知道，失職又背叛選民託付的立委不配繼續留在國會。

    台灣運動產業協會理事長徐正賢表示，當大家以12強棒球冠軍賽的成就為傲時，卻不得不面對今年體育經費被削減至少1.8億元的現實，這無疑是對基層體育運動發展的沉重打擊，這筆經費涉及許多關鍵領域，包括體育班巡迴防護員的配置、體育班學生的課業輔導、學校運動社團的設立、球員增能教育、教練裁判的專業增能以及場地整建等。

    長期關注山林議題的登山作家雪羊指出，空勤總隊每年執行逾200次任務，救援近400人，是山難救援的第一線力量，本該無關政治，竟遭大幅刪減預算，影響飛行員訓練與維修，還要浪費人力製作解凍報告，打擊基層士氣，痛批牛煦庭身為內政委員會的委員，竟和國民黨沆瀣一氣。

    《單親媽媽與她的小孩》作者周雅淳說，將行政院性平預算刪減至僅剩3000元，根本是荒謬至極，根本搞不清楚問題在哪，校園難以處理狼師，關鍵在於學校和地方政府包庇、不作為，與中央性平單位無關。

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