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    李彥秀罷團合體民進黨「51戰隊」 喊「1票拉3票罷掉親中立委」

    民進黨發言人吳崢，立委陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、台北市議員王孝維與何孟樺出席「港湖罷秀 汐止七星斷翔」聯合宣講行動，現場呼籲民眾7月26日罷免立委李彥秀與廖先翔。（記者田裕華攝）

    民進黨發言人吳崢，立委陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、台北市議員王孝維與何孟樺出席「港湖罷秀 汐止七星斷翔」聯合宣講行動，現場呼籲民眾7月26日罷免立委李彥秀與廖先翔。（記者田裕華攝）

    2025/07/09 16:31

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕民進黨立院黨團「51戰隊」今天（9日）開始全面助攻各地罷團，不畏風雨，首站選在台北市內湖、南港區，分別合體李彥秀罷團「港湖除銹」、「港湖罷秀」與新北廖先翔罷團「齊心斷翔」，呼籲民眾7月26日「一票拉三票」。吳思瑤說，其實51戰隊在各個罷區跟罷團都已經有綿密合作，這次開始集結會分梯次前往各縣市，強化跟更多公民團體集結。

    「港湖除銹」發言人Jason說，李彥秀透過低調、賣慘的方式，已經默默讓支持度上升9％，現在狀況真的非常危急。他呼籲所有公民朋友，一定要在726出來投票，也希望一人拉一票，才能將影響力擴散出去。

    罷韓四君子之一的尹立說，韓國瑜被94萬高票罷免，一直到現在為止，高雄人都走路有風，台北作為首善之都，一定可以有更好的氣勢跟能量。他感性提到，罷免是愛，為了我們的下一代，反共是台灣所有人的最大公約數，要保護現在生活方式，就需要將親中、搗亂社會的不適任立委罷免下台。

    立委郭昱晴呼籲，罷免已經走到最後一哩路，這一份對台灣真摯的愛，讓大家能一人拉三票，幫國民黨委員劃下句點，讓他們回到正常的平民生活，讓台灣成為台灣人的台灣，讓台灣成為國際的台灣。

    委陳培瑜現場宣講。（記者田裕華攝）

    委陳培瑜現場宣講。（記者田裕華攝）

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