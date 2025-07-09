藍委指曾起訴拉法葉案雷學明 蔡秋明澄清：不是我起訴的

立法院全院委員會今審查司法院長被提名人蔡秋明的人事同意權案。（記者王藝菘攝）

2025/07/09 14:48

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院全院委員會今天上午審查司法院長被提名人蔡秋明的人事同意權案。國民黨立委賴士葆質疑蔡秋明任檢察官時曾起訴拉法葉案中的雷學明將軍，但最後雷獲判無罪，蔡卻未受濫訴追責；蔡秋明今多次重申，「這個案子不是我起訴的」，並強調「這個案子起訴的時候我不在北檢，怎麼當起訴檢察官？」僅有在公訴活動時力挺。

賴士葆一上台就詢問蔡秋明，「你不覺得你來當司法院長底子有點薄嗎？」相較於過去司法院長的學經歷，他高度質疑賴總統提名蔡秋明是要拿來當炮灰，準備被封殺的，來揭起朝野對抗，賴並詢問這個說法蔡可以接受嗎？蔡秋明表示，「這事情我無法評論」。

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賴士葆表示，今天為什麼賴總統提名蔡秋明？因為賴總統2005年曾檢舉雷學明將軍在拉法葉案收賄2千萬美元，當時檢察官起訴，一個是時任檢察官盧仁發，其中一個就是蔡秋明。但蔡秋明重申，「這和事實有誤」；不過賴士葆繼續表示，律師陳長文指蔡盲從跟著盧仁發起訴雷學明，歷經9年被判無罪還要賠款雷學明將軍，但蔡秋明至今並無受刑法125條濫權追訴罪的追責。

蔡秋明重申，「這個案子我剛已講了第三次，這個案子不是我起訴的」、「這個案子起訴的時候我不在北檢，怎麼當起訴檢察官？」

蔡秋明強調，雷學明的案子，自己不是起訴檢察官。賴士葆詢問蔡秋明當時是否有簽字，蔡說，他不在台北地檢怎麼簽字？賴追問，蔡在此案扮演什麼角色？蔡說，「這案子在公訴的時候我有參與力挺，有參與公訴活動」，賴就說，那就是有參與，陳長文不會冤枉蔡，但蔡仍澄清，陳長文有點搞錯。

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