與藍委唇槍舌戰 蔡秋明駁：司法院不是總統的司法局

立法院全院委員會今天審查司法院長被提名人蔡秋明的人事同意權案。（記者王藝菘攝）

2025/07/09 13:29

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院全院委員會今天上午審查司法院長被提名人蔡秋明的人事同意權案，國民黨立委賴士葆直指司法院淪為「總統的司法局」，封殺立法院過半民意通過的法律案。蔡回應，「司法權本來就有抗多數這樣的特性」，大法官不能有政治立場，「司法院不是總統的司法局」；賴則反駁，你們不是抗多數，「是抗人民！」雙方唇槍舌戰，火花四射。

賴士葆表示，近幾年來司法院被「內閣化」，從2023到2024檢察一體的爭議，默許行政體系掌控檢察權，司法院已經淪為總統府的司法局，外界認為司法權不再獨立，蔡秋明要如何看待這些事情？蔡說，關於政治解讀的事情他不方便評論，但他的理解，「司法院不是總統的司法局」，憲法法庭還是能夠維持獨立審判，有獨立審判的空間。

請繼續往下閱讀...

賴士葆提及萊豬釋憲案，批評這是大法官向當權者跪下來最好的例子，各地方政府為了老百姓健康，要嚴格標示為什麼不可以？中央說不行就去釋憲，大法官的立場完全和行政部門一樣，從蔡英文當總統後所有釋憲結果都是民進黨要的。賴說，立委背後代表的是人民，但大法官沒有民意基礎，就是總統提名，可是立委過半通過的法律，行政院、賴清德不要了，就交給司法院封殺。

蔡秋明反駁表示，司法權確實不是民選，沒有民意基礎，但不民選有不民選的好處，就是他沒有黨派的利益，但民選就有黨派，「司法權本來就有抗多數這樣的特性」。賴士葆則稱，你們不是抗多數，「是抗人民啦」！我們是人民選出來的，代表人民立出來的法律，所以司法院是抗人民。

蔡秋明反擊說，如果大法官用選的就更嚴重，好在大法官不是用選的，選的要對選民負責，就有政治立場，但大法官不能有政治立場。賴士葆說，那都是其次，就是要看賴總統提名有沒有良心，有沒有為了台灣這個社會，現在全面綠化，當然是一個司法局，怎麼會是司法院呢？

賴士葆批評，司法院做的解釋，事實上憲法法庭與民意差很多，「你們是憲法你們是神你們最大，那人民呢？」人民用公投的結果來推反大法官憲法法庭的解釋令，可以嗎。蔡秋明則說，這是蠻有趣的問題，值得探討，但目前立法院所訂的「憲法訴訟法」中，能夠成為憲法法庭審理的案件有明文規定，並沒有規定憲法法庭的判決可以成為公投的標的，沒有這樣的規定。賴說，這個可以修法把它加進來就好，公投項目可以加一條憲法法庭的解釋結果。

賴士葆表示，蔡秋明若當司法院長，是否有一件會解釋出來不會跟隨執政黨？蔡秋明回應，純粹的政治性案件，憲法法庭應該是不會受理的，另外則是行政事務的案件。賴則說，但萊豬不是政治性案件，是跟大家的健康有關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法