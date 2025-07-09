險被騙光生活費！ 台大韓籍生匯款前一刻 遭警銀聯手勸退

台大韓籍學生險遭詐騙。（記者鄭景議翻攝）

2025/07/09 13:43

〔記者鄭景議／台北報導〕1名就讀台灣大學的23歲韓國籍學生，日前在臉書販售商品時，遭自稱買家的網友引導進入假物流網站，並要求先匯款5萬元「驗證金」才能完成交易。所幸銀行行員察覺異常，立即通報警方，大安分局警員趕到現場即時勸阻，成功守住該名學生整月的生活費。

大安分局指出，羅斯福路派出所巡佐林俊生、警員陳珮玟本月2日下午3時巡邏時，接獲中國信託公館分行行員通報，指稱有一名外籍學生疑似遭遇詐騙，正在臨櫃準備匯款。警方獲報後火速到場處理。

請繼續往下閱讀...

經警方了解，這名23歲的韓國籍學生在臉書平台上販售商品時，接獲陌生網友私訊，對方自稱買家並要求改用「新竹物流」交易，還提供1個連結要求他登入並聯繫客服。接著，1名自稱物流客服的人聯繫他，聲稱需先匯款新台幣5萬元作為「驗證程序」，強調驗證後會全額退還。

該名學生一度信以為真，依照指示至銀行準備匯款，所幸行員察覺其說詞與近期詐騙案件高度雷同，立刻通知警方。警方到場後向學生說明「假買家／假物流」的常見詐術，提醒這類詐騙通常會以「解除分期」、「帳號驗證」等話術誘使民眾匯款。

經過警方耐心解說，學生驚覺遭遇詐騙，當場取消匯款並刪除與假客服的對話帳號，成功守住5萬元生活費。他對警方與行員的即時協助表達由衷感謝。

大安分局呼籲，外籍學生或年輕族群因語言與經驗有限，經常成為詐騙集團鎖定的對象。民眾如遇網購或交易中對方要求點擊不明連結、事先匯款等情形，應立即提高警覺，並可撥打165反詐騙專線查證，以免辛苦錢遭詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法