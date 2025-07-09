漢光如遇颱風等災害 國安官員：驗證全社會防衛韌性

賴清德總統在臉書貼文，感謝國軍投入救災。（記者蘇永耀翻攝）

2025/07/09 13:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕漢光41號演習今天登場，除了史上最長，也將首次結合城鎮韌性演習。由於正值颱風可能發生期間，國安官員指出，若這次演習期間再遇颱風或地震等災害，除了投入救災，也是藉此驗證全社會防衛韌性。

去年漢光40號演習期間，因凱米颱風來襲，在中南部造成災情，國防部宣布漢光操演提前結束，投入救災。今年漢光41號演習前，遭遇丹娜絲颱風，若這次演習期間再遇颱風等天災或地震，外界關切是否還是會選擇投入救災，還是藉此驗證全社會防衛韌性。

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軍方人士表示，假設南部發生一個複合式的災害，演習期間又發生了地震，規模等同921，國軍若不投入救災，社會對國軍的看法會是什麼。因此，將7月訂為國家團結月，將軍方的漢光演習和民間的城鎮韌性演習整合在一起，目的是軍方在做保家衛國、抵禦外侮，地方政府也必須要有應對災害、自救的基本能力。

軍方人士表示，國軍基本的主力是準備整體演習，如前幾天颱風丹娜絲釀成災害，國軍都有支援外離島空運、輸運；南部災情嚴重地區，對社會衝擊影響很重時，勢必要投入兵力協助救災。但如何完整地驗證漢光實兵演習所設定目標，是目前國防部的一個基本方向。

軍方人士表示，政府推全社會防衛韌性的目的，就是整個社會要有社會力可以去應對，不是災害發生都找國軍。如發生地震，民眾要知道避難設施在哪，培養個人一定程度的自救或互助能力。

國安官員表示，進行演訓期間發生重大天災，是否暫停演訓，要視災害發生的重大程度，三軍統帥、國安會就會針對整體狀況進行研判，以既有預置的兵力進行搶救；若不夠，可能要投入更多人力。

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