為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    丹娜絲重創南台 藍營籲農損全品項救助納入雲林

    國民黨團今天呼籲雲林農損應比照台南市、嘉義縣市列入全品項、免現勘天然災害現金救助地區。（記者林欣漢攝）

    國民黨團今天呼籲雲林農損應比照台南市、嘉義縣市列入全品項、免現勘天然災害現金救助地區。（記者林欣漢攝）

    2025/07/09 13:00

    〔記者林欣漢／台北報導〕丹娜絲颱風侵襲造成雲嘉南地區農業嚴重損害，總損失超過10億元，立法院國民黨團今召開記者會，強調雲林農損應比照台南市、嘉義縣市列入全品項、免現勘天然災害現金救助地區，協助農民早日復耕復建。

    國民黨團副書記長王育敏表示，根據農業部統計到7月8日為止，丹娜絲風災總損失已經超過10億元，其中嘉義縣農損最嚴重，超過5億元，其次台南市農損達2億8千萬元，第三是雲林縣農損達2億6千萬元。農損最嚴重的嘉義縣，有許多是溫室栽種農作物，像是小番茄、木瓜等，超過8成以上溫室農作區都遭受損害。

    王育敏指出，過去農業部（農委會）提供相關補助，都以農產損失為主，但這次風災造成農業器具、設備損壞。呼籲農業部增加農業器具、設備損壞補助，並調整提高補助金額。此外，丹娜絲風災風速強勁，台電自設在嘉義新塭光電板遭到摧毀，光電板碎片成「血滴子」，四處飛散到附近居民住家，造成房屋大小程度不一的損壞。

    王育敏表示，雖然總統與行政院長有到災區勘災，但是相關農損補助，像是溫室與魚塭設施設備，農業部必須要列入補助項目。王育敏提到，行政院有第二預備金可以運用，可以立即給予農民最快的補助。此外，農業部訂出申請農損期限到7月21日，王育敏認為時間非常緊迫，要求農業部必須放寬申請農損補助期限，讓農民有充裕時間盤點農損，以利申請補助獲得保障。

    雲林立委丁學忠指出，雲林縣農業災損規模與鄰近嘉義、台南地區相差不遠，農業部在風災過後的7日晚間馬上公布台南、嘉義農損列為全品項補助，免現勘且現金救助，但是雲林縣並沒有納入，同樣都是遭到風災，一樣的天氣參數，雲林縣一樣遭受嚴重農業災損，農業部公告時間卻比台南市、嘉義縣還晚。

    丁學忠提醒政府，颱風每年都會有，登陸地點誰也無法預測，農業部不該分縣市不同，補助時效、方式不同，應該要把所有農民權益擺在第一位。呼籲政府盡速展開災後復建工程，同時也要為雲林縣請命，要求農業部對雲林縣納入「全品項、免現勘」農損補助，幫助農民盡速復原、復耕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播