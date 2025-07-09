丹娜絲重創南台 藍營籲農損全品項救助納入雲林

國民黨團今天呼籲雲林農損應比照台南市、嘉義縣市列入全品項、免現勘天然災害現金救助地區。（記者林欣漢攝）

2025/07/09 13:00

〔記者林欣漢／台北報導〕丹娜絲颱風侵襲造成雲嘉南地區農業嚴重損害，總損失超過10億元，立法院國民黨團今召開記者會，強調雲林農損應比照台南市、嘉義縣市列入全品項、免現勘天然災害現金救助地區，協助農民早日復耕復建。

國民黨團副書記長王育敏表示，根據農業部統計到7月8日為止，丹娜絲風災總損失已經超過10億元，其中嘉義縣農損最嚴重，超過5億元，其次台南市農損達2億8千萬元，第三是雲林縣農損達2億6千萬元。農損最嚴重的嘉義縣，有許多是溫室栽種農作物，像是小番茄、木瓜等，超過8成以上溫室農作區都遭受損害。

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王育敏指出，過去農業部（農委會）提供相關補助，都以農產損失為主，但這次風災造成農業器具、設備損壞。呼籲農業部增加農業器具、設備損壞補助，並調整提高補助金額。此外，丹娜絲風災風速強勁，台電自設在嘉義新塭光電板遭到摧毀，光電板碎片成「血滴子」，四處飛散到附近居民住家，造成房屋大小程度不一的損壞。

王育敏表示，雖然總統與行政院長有到災區勘災，但是相關農損補助，像是溫室與魚塭設施設備，農業部必須要列入補助項目。王育敏提到，行政院有第二預備金可以運用，可以立即給予農民最快的補助。此外，農業部訂出申請農損期限到7月21日，王育敏認為時間非常緊迫，要求農業部必須放寬申請農損補助期限，讓農民有充裕時間盤點農損，以利申請補助獲得保障。

雲林立委丁學忠指出，雲林縣農業災損規模與鄰近嘉義、台南地區相差不遠，農業部在風災過後的7日晚間馬上公布台南、嘉義農損列為全品項補助，免現勘且現金救助，但是雲林縣並沒有納入，同樣都是遭到風災，一樣的天氣參數，雲林縣一樣遭受嚴重農業災損，農業部公告時間卻比台南市、嘉義縣還晚。

丁學忠提醒政府，颱風每年都會有，登陸地點誰也無法預測，農業部不該分縣市不同，補助時效、方式不同，應該要把所有農民權益擺在第一位。呼籲政府盡速展開災後復建工程，同時也要為雲林縣請命，要求農業部對雲林縣納入「全品項、免現勘」農損補助，幫助農民盡速復原、復耕。

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