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    午宴友邦海地外長 林佳龍感謝在WHA等國際場域為台執言

    外交部長林佳龍（右）與海地外長蔣伯狄（左）會晤，就兩國合作關係交換意見。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右）與海地外長蔣伯狄（左）會晤，就兩國合作關係交換意見。（外交部提供）

    2025/07/09 12:18

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍7日午宴我國友邦海地外交部長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）訪團一行。林佳龍表示，感謝海地政府在WHA等國際場域為我國執言，我國政府及人民銘記在心。

    林佳龍表示，台海邦誼迄已69年，雙方在各領域的合作成果豐碩，包括糧食安全、醫療衛生、教育等，嘉惠海地民眾並受到國際社會高度肯定。

    林佳龍也感謝海地政府在「聯合國氣候變化綱要公約大會」（UNFCCC）及「世界衛生大會」（WHA）等國際場域為我執言，海地長期對台灣參與國際組織的堅定支持，我國政府及人民銘記在心。

    蔣伯狄則致詞表示，台灣多年來在海地進行人道及糧食援助，以及對婦女與兒童等弱勢族群扶持計畫，他特別代表海地政府與人民對台灣各界表達謝意。

    蔣伯狄也說，期盼藉由這次來訪，增進對台灣政治、經濟、社會發展的認識，從而深化兩國緊密合作關係。

    外交部指出，林佳龍與蔣伯狄也就海地當前政治社會情勢以及台海雙邊合作交換意見，並表達願續與海地政府合作，以協助海地及早恢復社會安定及經濟繁榮發展。

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