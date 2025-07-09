謊稱採購相機詐廠商546萬 環境部特約技師判刑5年半

環境部特約技師謊稱採購相機詐廠商546萬，被台北地院判刑5年半。（資料照）

2025/07/09 11:31

〔記者張文川／台北報導〕環境部監測資訊司的特約助理環境技師林家銘，涉4度佯以環境部欲採購相機等小家電作為獎品等理由，向4家廠商詐得相機與攝影機，合計546萬餘元，旋即上網拍賣出售花光，台北地院今依利用職務上機會詐取財物等罪嫌，將林男判處5年6月徒刑、褫奪公權5年，另有詐欺罪判易科罰金之刑。可上訴。

檢方調查，2023年11月間，林家銘利用辦理採購業務機會，聯繫過去曾為環境部提供冷氣及安裝採購的一家廠商林姓承辦人，謊稱環境部欲採購相機等小家電，要業者報價，林為了取信對方還偷同事保管的單位圓戳章，在報價單及訂購單蓋章，致業者受騙出貨190多台SONY相機與鏡頭、GOPRO運動攝影相機、CANON相機、PANASONIC單眼相機，價值合計473萬餘元。

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業者依約供貨後，林男多次推托，去年間8月又找3家業者，謊稱環境部要小額採購相機及攝影機，陸續騙得30台INSTA360X4攝影機及配件，約值79萬餘元，再陸續至在DCARD及二手拍賣平台轉賣。

檢方另查出，去年3月至7月林在二手拍賣平台，佯稱要賣攝影機或相機，向5名買家騙得32萬餘元後，卻不出貨，買家催促不成而報警。

審理期間林男因繳不出15萬交保金而被羈押至今，法官判決後開羈押庭，林說已請律師幫找親友協助，但目前還沒找到，他對延押沒意見。

檢察官認為林男刑期重，犯罪金額亦高，未見賠償的具體行為，有逃亡之虞，建請法官審酌。

林男告訴法官，他過去兼職2份工作，每天工作到晚上11、12點，因此沒空回家，索性退租，以致居無定所，若獲交保將會住在戶籍地老家。

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