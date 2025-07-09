柯建銘稱罷免後刑法100條究責藍委 蔣萬安：狠狠打臉賴清德

台北市長蔣萬安9日出席艋舺公園景觀改善工程開工典禮，期待未來成為兼具歷史底蘊與現代休憩功能的多元特色公園。（記者羅沛德攝）

2025/07/09 11:38

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免在即！民進黨立院黨團總召柯建銘日前稱等到大罷免結束後，會追究國民黨立委的刑責，包含《刑法》第100條的內亂罪、叛國罪。對此，台北市長蔣萬安今（9）日直批，柯建銘狠狠打臉過去一直主張廢除《刑法》100條的民進黨，也狠狠打臉了賴清德，所以台灣民主要往前走還是後退？蔣萬安強調，相信賴清德非常熟悉這句話。

總統賴清德下令全面支援公民團體發動的大罷免，民進黨立院黨團總召柯建銘日前受訪時提到，等到大罷免結束後，會追究國民黨立委的刑責，包含《刑法》第100條的內亂罪、叛國罪，引發熱議。

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蔣萬安今天參加艋舺公園景觀改善工程開工儀式，他受訪表示，柯建銘狠狠打臉過去一直主張廢除《刑法》100條的民進黨，也狠狠打臉了賴清德，所以台灣民主要往前走還是後退？相信賴清德非常熟悉這句話。

蔣萬安也表示，為了「罷免而罷免」其實傷害台灣民主，希望在這段期間政府應該好好面對民眾關心的民生經濟，包括相關能源政策、美國即將課予的關稅等，還是希望回歸到民生經濟議題，他們也會做好各項準備，希望讓優秀立委留在立法院。

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