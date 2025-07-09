全國教育局長會議登場 鄭英耀：3800多所中小學校園成社區運動場

全國教育局長會議今日登場，承辦會議的嘉義市長黃敏惠（中）、嘉義市教育處長郭添財（左）及教育部長鄭英耀（右）將和全國各縣市教育局處長共商教育政策及困境解方。（記者林曉雲攝）

2025/07/09 11:12

〔記者林曉雲／嘉義報導〕全國教育局處長會議今（9）日一早在嘉義市舉行，教育部長鄭英耀致詞表示，因應運動部將於9月9日成立，教育部推動校園空間活化開放，校園將成為社區交流、運動、防災的中心與基地，並與觀光或生態保育結合，全國3800所中小學將於2週內，先提供球類如籃球等給學生及居民使用，展現推動全民運動的決心。

鄭英耀也表示，教育是一道溫暖的光，台灣產業全球布局不可擋，教育要使新世代學生能胸懷鄉土、迎向世界，而隨著少子化，學校規模減少，許多充滿熱情的教育工作者選擇去偏鄉學校，不少校長也選擇到小型學校服務，如何讓經驗豐富者能到大型學校承擔更大責任，各縣市如何因地制宜訂出規準，以支持學校經營者願意承擔更大責任，只要各地方有共識並作成決議，如有修正法令之必要，教育部會研擬修法推動。

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此外，對於近年青少年自傷自殺比例在上升，加上數位網路時代，社會情緒學習顯得重要。鄭英耀在會前受訪表示，在3C數位世代，如何讓青少年新世代及家長，能透過理解而覺察自己的情緒，能有更好的自我情緒管理，也同時能覺察到他人情緒，能有同理心、能感同身受，然後給予關懷，並擁有適度人際互動技巧，是「社會情緒學習」的核心精神。

鄭英耀也表示，108課綱強調「自主、互動、共好」，本就圍繞著社會情緒學習，教育部致力於打造友善校園，協助老師能理解學生的情緒及心理狀態，相信在更友善、支持、溫暖的學習環境下，教學能更有品質，學生因此能更有效學習，部分地方政府已把社會學習情緒當作在地特色，學校、家長及社區都投入，相信對學校是最好的支撐力量。

昨日因勘災而跌倒的嘉義市長黃敏惠今早也出席會議，她昨晚即發臉書報平安。鄭英耀表達非常感謝嘉義市府團隊和承辦學校。

一天半會議議程包括校園開放、雙語生活化教學、本土語沉浸式教學、社會情緒學習、數位學習、友善校園等，大會主題為「雙語鏈世界．韌性築未來」，並將針對「社會情緒學習」、「雙語生活化」及「友善校園」中心議題討論，會議進行中。

全國教育局長會議今日登場，教育部長鄭英耀（前排左六）和全國各縣市教育局處長共商教育政策及困境解方。（記者林曉雲攝）

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