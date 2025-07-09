Good News！台美關稅未決 吳思瑤：雙方都願持續正向談判

民進黨立委吳思瑤（中）今天為罷團催票，受訪時指出，台美雙方針對關稅都有高度意願持續正向談判，「對我們是good news」。（記者廖振輝攝）

2025/07/09 11:08

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國總統川普7日公布日韓等14國的新關稅，鄰近台灣的日、韓為25%，也引發台灣各界關心對於國內影響。至於關稅數字如不樂觀，是否影響大罷免？民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，台灣持續爭取，台美雙方都有高度意願持續正向談判，「對我們是good news」。

吳思瑤今上午奧援罷免藍委李彥秀團隊「港湖除銹」，會前受訪表示，昨天公布的這批關稅名單，就美方釋出的訊息，是相對在談判進展沒有那麼順利，也是雙方認為似乎沒有必要談下去，所以第一波公布25%至40%相對較高關稅。

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她說，台灣的好消息是，我們持續爭取到，雙方都有意願高度持續正向談判，這對我們是good news，但時刻不能鬆懈，能掌控的部份絕對要做足準備，全力以赴，但既然是談判，也會有難以操之在我的不客觀條件部份，要持續給談判團隊最強奧援，也呼籲朝野一致，做國家最強的後盾，彼此加油相信台灣的底氣、信賴政府的準備。

媒體也問，民進黨立院黨團總召柯建銘曾說，大罷免後還有刑法100條等著這些被罷藍委。吳思瑤對此表示，國民黨確實許多委員都有司法案件在身，尊重司法獨立、公正偵辦，但遺憾的是，我們看到立法權要挑戰，甚至凌駕於司法權，透過史上最長的延會就是一個例子，利用立院延會的保護傘公然妨礙司法；更遺憾，看到民眾黨上下透過鼓動民粹來影響司法，還是要呼籲「立法院沒有這麼大」，五院之間平等相為，不要利用政治力干預司法，希望藍白立委不要因為涉己事項，一再侵犯司法紅線。

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