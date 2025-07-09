多元計程車司機凌晨疑路邊抽菸 賓士駕駛撞飛奪命逃逸

北市信義區發生死亡車禍，一輛賓士轎車衝撞人行道路樹，一名多元計程車司機倒臥草叢傷重送醫不治，警方封鎖現場採證。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/09 09:51

〔記者邱俊福／台北報導〕北市信義區松德路今天凌晨發生一起死亡車禍，一名張姓多元計程車司機在路邊停車疑似下車抽菸時，遭一輛失控衝撞人行道路樹的賓士轎車撞飛，傷重倒臥草叢內，肇事駕駛隨即逃離現場，轄區北市警信義分局交通分隊據報到場，將已無生命跡象的張男緊急送醫搶救，仍回天乏術，目前正追查這名肇逃駕駛到案中。

警方表示，今天凌晨1時許，接獲民眾報案指稱台北市信義區松德路132號前發生車禍，經派員趕赴現場處理，發現一輛賓士轎車沿松德路東往西第二車道直行左彎道至肇事地點時，其前車頭碰撞人行道路樹，事故現場旁停放一輛多元計程車，經初步檢視未見有擦撞痕跡，現場皆未見兩輛車輛駕駛。

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隨後，警方於現場發現43歲張姓男子倒臥於草叢內，已無生命跡象，經急救後傷重宣告不治；目前警方調閱監視器等進行調查，初步了解，張男為該停放路邊的多元計程車司機，疑似正在路邊抽菸時，遭撞飛，而經通知肇事李姓車主到案說明，李男表達該車借給他人使用，自己並非駕駛，目前警方正追查該駕駛到案，以釐清相關疑點。

北市信義區發生死亡車禍，一輛賓士轎車衝撞人行道路樹，一名多元計程車司機倒臥草叢傷重送醫不治，警方封鎖現場採證。（記者邱俊福翻攝）

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