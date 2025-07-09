廖先翔對白匏湖社宅預算回應健康快樂 「齊心斷翔」籲罷免不適任立委

民進黨發言人吳崢，立委陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、台北市議員王孝維與何孟樺，一同出席『港湖罷秀 ✕ 汐止七星斷翔 』聯合宣講行動，現場呼籲民眾7/26一同罷免立委李彥秀與廖先翔。（記者田裕華攝）

2025/07/09 09:52

〔記者蔡愷恆／台北報導〕大罷免投票倒數，罷團「港湖罷秀」今（9）日攜手「齊心斷翔」，不畏風雨，與立委陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、賴瑞隆與民進黨發言人吳崢，於南港展覽館二號出口發送面紙。「齊心斷翔」代表Alan表示，罷免期間，罷團行使公民權，卻受到廖先翔支持者的肢體攻擊與羞辱。

Alan說，廖先翔提到自己有諸多政績，像是監督汐東線，但是監督並不是一個政績，「廖先翔唯一爭取到的是將核廢料堆放在自己的選區，沒有顧及自己的選民。」Alan更批，若汐止如廖先翔說的一樣鳥不生蛋，是不是才該建設，才要選出一個人讓汐止更好，讓七星區更加繁榮。

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Alan也說，曾與廖先翔當面互動，詢問為何要去見王滬寧、為何要刪除白匏湖社宅預算，針對前者，廖避而不答，更說因輝達要進駐白匏湖。但輝達已經要進駐北士科，Alan追問，「白匏湖呢？廖先翔的回應是『健康快樂』，從來沒有正面回應，只有謾罵與羞辱。」

罷團手持「拒絕親共政策民代 七星公民站出來」、「罷免廖先翔」以及「7/26同意 罷免李彥秀」等手板，在台北發佈大雨特報的早晨呼喊口號。罷團呼籲，7/26一定要下架不適任立委。

民進黨發言人吳崢，立委陳培瑜、張雅琳、郭昱晴、台北市議員王孝維與何孟樺，一同出席『港湖罷秀 ✕ 汐止七星斷翔 』聯合宣講行動，現場呼籲民眾7/26一同罷免立委李彥秀與廖先翔。（記者田裕華攝）

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