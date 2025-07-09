獨家》大罷免牽動高階警官人事調整 罕見726後再啟動

警政署長張榮興。（資料照）

2025/07/09 09:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕本月16日將有多名三線三星以上高階警官退休，將牽動一波人事異動，由於罷免立委活動正如火如荼，警政署長張榮興為免臨陣換將，造成勤務銜接出差錯，將把人事調動延後，等7月26日罷免活動完，再視狀況及表現作調整，據知應會延至8月初才會異動，這段期間包括桃園市警局長等重要退休職缺，將由副手代理，三線四星的警大校長派任，則為內政部長權責，應也會跟著延後發布。

警界人事調整，尤其高階警官職務異動，都會在每年1月、7月屆齡退休日前發布，並在16日當天交接，但日子越來越接近，有機會升遷的六都分局長，及跟著連動的幹部，都覺得自己有機會調整職務，近來人心浮動。

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警政署長張榮興認為，大罷免活動是從來沒有發生過的事，目前全力維護治安平穩，務要讓整個活動平和順利完成，不容一絲差錯，因此決定將異動日期往後延。

據悉，這一波警界人事調整，尤其六都及縣市警察局長人選部分，張榮興雖有輪廓，但尚未與相關縣市長討論，他強調目前專心處理罷免安全維護及治安工作，相關人選會視表現及能力再做綜合考量，他也說用人唯才，將不會有政治力干擾。

7月退休的高階警官，共有警大校長、警政署副署長、桃園市警局長等十多個三線四星到二星的高階警官，會連動包括六都警局長、縣市警局長、保警總隊長及分局長等多個職務，由於明年底將有地方大選，新任局長人選也引發各界話題。

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