獨家》身為幕僚認定京華城不適用都更 胡方瓊痛批「高官恣意、財團跋扈」

台北市都委會幕僚認為，京華城不適用都市更新相關法令。（資料照）

2025/07/09 06:22

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積率弊案，前台北市都委會技正胡方瓊昨（8）日出庭作證，屢稱「都委會程序合法，合不合理由委員會決定」，被懷疑要「翻供」。本報掌握，胡女先前接受調查時，向檢廉證稱，京華城不適用都市更新相關法令，應依土管條例申請容積獎勵，並無奈吐心聲，她身為都委會幕僚沒有權力舉手發言，僅能藉初研意見提醒委員；她也私下向友人抱怨，都發局在第一線沒擋，甩給都委會，痛批「高官恣意、財團跋扈、議員施壓」。

去年7月，胡方瓊證稱，京華城是她在都委會任職10多年以來，首例依都市計畫法第24條自創容獎項目的案件，因為是首例，就容獎的上限、項目與適法性並無明確規範，因此都委會幕僚當時有請都發局說明本案適法性，但都發局說的不明確，但她認為，京華城不具更新地區或更新單元身分，不符合都更要件，最終卻參照都更條例的規定申請容獎，「是不合理的」，應依土管條例既有容獎項目提出申請。

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胡方瓊指出，都委會幕僚在歷次會議的初研意見均不認同京華城提的容獎項目，也曾請都發局說明，但都發局未做回應，僅轉述京華城的說明，由於此案為首例，都發局沒有提出相關參照的審議法規，都委會幕僚們在無法被說服的狀況下，也不宜直接講白是違法，由於審議權在都委手上，幕僚在審議時沒有權力舉手發言，只能透過初研意見提醒都委，京華城未依土管條例申請，反而自創容獎的理由及合理性，此部分須進行討論。

本報調查，胡方瓊當時和其他都委會幕僚劉秀玲等人，一同研擬京華城案的初研意見，雖未被都發局重視，但更讓他們震驚的是，京華城公司最終竟說服了都委取得容獎；後來京華城弊案爆發，胡也私下向同仁抱怨，幕僚們當時竭盡所能寫初研意見，拼命提醒委員，「結果最大主委（彭振聲）耍帥，完全沒把初研意見當回事」，幕僚們已經盡力，並痛批「高官恣意、財團跋扈、議員施壓」，公務員淪為箭靶。

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