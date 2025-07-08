「做梗圖」觸怒當權者就被羈押 ? 黃國昌不滿稱要修法

台灣民眾黨團8日舉辦「濫權羈押 迫害人權 修法刻不容緩」記者會，立委黃國昌（右二）等人出席。（記者塗建榮攝）

2025/07/08 17:16

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨支持者、臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯與女子林惠珠，涉嫌合成偵辦京華城弊案的檢察官照片，除潑灑血跡，並加註「命債，命還」恐嚇文字，法院已裁定2人羈押禁見。民眾黨團總召黃國昌今日召開記者會痛批，只要觸怒掌權者，做個梗圖，馬上就被逮捕、羈押禁見，民眾黨團將提出有關羈押制度的相關修法。

黃國昌指出，當檢察官濫權羈押、法官無法做好法官時，對人權會造成哪些傷害，特別是在許多重要個案中，若被告與民進黨關係密切，即使曾有棄保潛逃的前科、涉及重大犯罪，如鍾文智、徐少東等人，最後都順利跑光光。

請繼續往下閱讀...

黃認為，若有人觸怒當權者、掌權者，即使是犯連構成要件都有問題的情況，更遑論是否符合羈押條件，仍可能僅因製作一張梗圖就被逮捕、羈押禁見。他舉例，特別是北院針對民眾黨主席柯文哲做的最後一次延押裁定，法官可以用例稿複製貼上，沒有具體的事實、證據，簡直先射箭再畫靶。

「今天柯文哲，明天任何人！」黃國昌強調，不該再繼續放任，檢方在審判過程中無限抗告，民眾黨團也提出相關修法草案，會爭取其他黨派的委員來支持該修法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法