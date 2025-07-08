為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    鄭正鈐欠名媛1500萬律師請求不公開審理 審判長反問：不是要法庭直播

    國民黨新竹市立委鄭正鈐。（資料照）

    國民黨新竹市立委鄭正鈐。（資料照）

    2025/07/08 16:57

    〔記者楊國文／台北報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐2017年為了選舉需求，向台中「名媛」鍾家蔆借款1500萬元，但鍾女催其還款未果提告，新竹地院判鄭敗訴，應還借款，但鄭正鈐仍主張是「雙方對於往來財務認知不同」，提起上訴，高等法院今召開言詞辯論庭，鄭、鍾女均未出庭，鄭的律師王耀星當庭要求「不公開審理」，審判長問「不是要法庭直播？」直接駁回聲請；全案定7月29日上午10時宣判。

    目前面臨被罷團罷免立委危機的鄭正鈐，2017年為了選舉，用支票借款的方式，開了4張支票向鍾家蔆借貸1500萬元，鍾女應允，匯款與交予現金給鄭正鈐共1500萬。不過，鍾女要求鄭正鈐還款未果，告上法院。

    新竹地院依據支票、匯款單、兩人通話紀錄等資料，認定鍾女和鄭正鈐確實存在借貸關係，判鄭正鈐須如數還錢。不過，鄭正鈐事後回應，他承認確實曾向鍾女借錢與投資，但雙方財務認知不同，已委託律師上訴。

    高等法院今上午召開言詞辯論庭，鍾女和鄭正鈐均未出庭，均由律師代理。鄭正鈐的律師王耀星當庭要求「不公開審理」，清空旁聽席，令法庭人員一陣錯愕。

    王耀星律師主張，依法院組織法第86條規定，「訴訟之辯論及裁判的宣示，應公開法庭行之，但有妨害國家安全、公共秩序 善良風俗之虞時，法院得決定不予公開」，因此請求此案以「不公開審理」進行。

    審判長質疑「不是要法庭直播」？本案是財務案件，不符合「不公開審理」的規定，直接駁回。全案定7月29日上午10時宣判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播