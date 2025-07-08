回應問題竟遷怒媒體 黃國昌遭記者「當頭棒喝」

台灣民眾黨團8日舉辦「濫權羈押 迫害人權 修法刻不容緩」記者會，立委黃國昌（右二）等人出席。（記者塗建榮攝）

2025/07/08 17:35

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨團今日下午召開「濫權羈押 迫害人權 修法刻不容緩」記者會，民進黨團幹事長吳思瑤稍早呼籲民眾黨主席黃國昌三思，別用政治力干預司法。豈料，黃國昌在記者會中點名媒體提問，並反批吳潑髒水，此舉遭現場資深記者提醒，媒體無需事先提供問題給新聞當事者，只是給予方便，當媒體事先提供問題，又要被質疑是不是幫人帶風向，並非是個好的互動方式。

黃國昌在記者會開始時痛批，民眾黨團記者會尚未召開，民進黨就急著潑髒水，剛剛本黨同仁給他，媒體《中央社》的提問：「吳思瑤早上受訪稱，民眾黨這場記者會用政治力干預司法，盼三思，請問如何回應？」黃直批，這就是典型的潑髒水。

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在提問環節時，一名資深記者向黃國昌表示，剛剛有同業提了一個問題，黃主席似乎對該名同業所提問題，有些意見。該名記者直言：「我覺得，媒體和新聞當事者之間的互動，本就不該事先提供問題給當事者，提供問題只是一個方便而已，當我們事先提供問題後，問問題者，又要被質疑是不是幫人家帶風向。」他強調，這並非是個好的互動方式。

對此，黃國昌回應，媒體是否有事先提供問題並非他在意的重點，他也沒有直指中央社幫忙帶風向，只是看到吳思瑤在民眾黨記者會召開前就潑髒水，他先前的描述都是對吳思瑤說的，這點他要做澄清。

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