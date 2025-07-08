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    台鐵彰化二水至雲林林內段路基掏空 提前搶通單線雙向通車

    豪大雨造成台鐵林內到二水段路線掏空雙向不通，台鐵啟動公路接駁。（記者黃淑莉攝）

    豪大雨造成台鐵林內到二水段路線掏空雙向不通，台鐵啟動公路接駁。（記者黃淑莉攝）

    2025/07/08 17:15

    首次上稿 15:26
    更新時間 17:15（提前恢復單線雙向通車）

    〔記者蔡昀容／台北報導〕受到豪雨影響，今天下午2點25分，台鐵彰化縣二水站至雲林縣林內站間路線掏空，雙線不通，台鐵派員搶修，下午4點48分提前恢復東正線單線雙向通車，預計晚間6點恢復雙線雙向通車。

    台鐵公司表示，下午2點30分成立公司本部一級應變小組及中、南區應變分組，啟動「二水＝斗六」公路接駁，並透過站、車廣播協助旅客轉乘。嘉義工務段動員人力、機具全力搶修。

    台鐵公司說明，受豪大雨影響致行經二水＝林內區間未使用之車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另於台鐵官網或台鐵e訂通APP辦理區間的退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。依據台鐵旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成的晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

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    受到豪雨影響，7月8日下午2點25分，台鐵彰化縣二水站至雲林縣林內站間雙線不通。（台鐵提供）

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    台鐵彰化縣二水站至雲林縣林內站路線，一度因掏空而雙線不通，台鐵派員搶修。（台鐵提供）

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