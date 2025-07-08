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    首頁　>　臺北市

    民眾遭員山燈節牌樓壓傷判國賠2342萬 宜蘭員山鄉公所研議是否上訴

    宜蘭縣員山鄉公所2020年2月舉辦員山燈節，現場布置的迎賓牌樓1月26日晚間約7點被強風吹倒，造成林姓阿嬤、鄭姓婦人母女被壓傷，林姓阿嬤事後傷重不治。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭縣員山鄉公所2020年2月舉辦員山燈節，現場布置的迎賓牌樓1月26日晚間約7點被強風吹倒，造成林姓阿嬤、鄭姓婦人母女被壓傷，林姓阿嬤事後傷重不治。（資料照，記者江志雄攝）

    2025/07/08 16:03

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉公所2020年1月舉辦燈節活動，迎賓拱門禁不起瞬間風勢傾倒，造成5人輕重傷；其中被壓成重度身心障礙的鄭姓婦人請求國賠，高等法院今天維持一審判決，鄉公所等被告判應國賠2342萬多元。員山鄉公所表示將待收到判決書後再研議是否上訴？

    員山鄉公所回應，造成民眾傷亡深感遺憾，並對受害者及其家屬表達誠摯關懷與慰問，後續待收到判決書後，將與律師研議並召開內部會議，審慎評估後續處理方式，未來辦理各項公共活動，將加強安全規劃與施工監督，嚴格落實公共安全責任，避免類似事件再次發生。

    燈節牌樓塌壓意外共造成5人受傷，其中鄭婦母親傷重身亡，鄭婦腰、胸椎多處移位、骨折，致創傷性脊髓損傷、亦有神經性膀胱、肋骨、左股骨等多處骨折，成為重度身心障礙者，須終身聘請看護。

    鄭婦扣除事後和解受償332萬多元，認為還有2342萬多元損害未受償，提告訴請員山鄉公所及天地匯、宏銘公司等7人，共8名被告應連帶國家賠償2342萬多元。宜蘭地院審理後判賠，全案上訴高等法院，高院今天維持一審判決，可上訴。

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