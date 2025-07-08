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    政大民調》民進黨31.6％連七年稱霸 「藍白合」不到三成

    政治大學選舉研究中心近日發布「台灣民眾政黨偏好趨勢」最新調查，民進黨以31.6%連七年居冠。圖為賴清德、蕭美琴去年當選正副總統的場景。（資料照）

    政治大學選舉研究中心近日發布「台灣民眾政黨偏好趨勢」最新調查，民進黨以31.6%連七年居冠。圖為賴清德、蕭美琴去年當選正副總統的場景。（資料照）

    2025/07/08 14:24

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免潮席捲政壇，政治大學選舉研究中心近日發布「台灣民眾政黨偏好趨勢」最新調查，民進黨以31.6%連七年居冠，其次為國民黨18.9%、民眾黨10.6%，「藍白合」不僅加總不到3成，且近三年來首度低於民進黨。此外，三個主要政黨的支持度皆較去年略為下滑，中立選民則呈現上升趨勢。

    政大選研中心日前更新「重要政治態度分佈趨勢圖」（1992年至2025年6月），包含台灣民眾政黨偏好趨勢分佈。根據最新調查結果，民進黨以31.6%的支持度穩居榜首，但較去年微幅下滑0.7個百分點；國民黨以18.9%居次，下滑1.6個百分點；民眾黨則以10.6%排名第三，較去年下滑1.2個百分點。「中立無反應」的比例高達38.2%，較去年增長3.7個百分點。

    觀察歷年數據，國民黨的政黨偏好於1992年高達34.4%，與當時僅有3.3%的民進黨相差懸殊。進入2000年，國民黨支持度急墜12.5個百分點，並首次被民進黨超越。2005年重返第一，並於2012年達到39.5%的最高峰，但此後便一路下滑，近6年的支持度皆於15%至20%之間擺盪。

    民進黨方面，1992年首次調查僅獲3.3%支持度，但2000年陳水扁當選總統，民進黨首次執政，支持度也一舉站上26.0%、首次扭轉「藍大於綠」的版圖，維持5年的第一大黨地位後才回落。

    2014年適逢太陽花學運，民進黨再度與國民黨「黃金交叉」，除2018年一度被國民黨超越，近12年來幾乎高居各黨之首。民進黨的歷史最高點出現在2020年，當時蔡英文擊敗國民黨候選人韓國瑜、贏得總統連任，支持度高達34.0%。近5年來，民調則保持在28%至32%左右的水準。

    2019年成立的民眾黨迅速崛起，在2020年首次調查中僅獲得4.9%的支持度，接著一路攀升，在2023年達到其歷史最高點14.3%，此後連續兩年下滑。

    進一步梳理近5年來三個主要政黨表現，民進黨維持相對穩固的領先地位，除2023年國民黨與民眾黨的支持度加總曾超越、以及2024年打成平手外，「藍白合」大多不及民進黨。

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