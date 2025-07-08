罷團控王鴻薇系統性施壓 把司法當武器對付公民

山除薇害推出狙擊扇，要狙擊罷免王鴻薇。（記者甘孟霖攝）

2025/07/08 15:53

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入熱戰階段，台北市罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」今（8日）召開記者會，指控王鴻薇透過多種手法打壓罷團，包含檢舉看板、司法濫訴罷免志工，甚至施壓公車廣告相關公司等，簇繁不及備載。

「山除薇害」志工Maple先前於社群平台貼文，指有民眾在市場不跟王鴻薇握手而被王罵「無恥」，結果被王提告，相關資訊還被公開在答辯書中。

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「山除薇害」今召開「大罷免，大打壓。王鴻薇系統性施壓山除薇害全紀錄」記者會，Maple表示，他只是貼出所聞就被告，現在不起訴處分，讓他更感覺珍惜台灣司法。

他也批評，現在只是因為意見不同，就利用公權力對付異己，這不是民主社會該有的樣子，看起來反倒像是幫派，不講道理只問立場。大罷免是要維護台灣得來不易的民主，他是二寶爸，不希望未來孩子突然「被腦死」變成國有器官，也不希望有跟政府不同調就被終身監禁的狀況發生，希望民眾為了下一代都去了解台灣現況，7月26日出來投下罷免票。

「山除薇害」陸戰隊長卡羅說，之前中配亞亞說要武統台灣，王鴻薇說是言論自由，但面對志工的貼文就不覺得是自由而提告，這樣的雙標令人不能接受。

反共律師團召集人黃思維表示，國民黨亂告的起源就是王鴻薇，把司法當作武器進行報復性誹謗訴訟，地檢署對於這種反公眾參與的濫訴，應快速不起訴，以免司法淪為恐嚇工具。

團隊更細數王鴻薇打壓罷團事件，除了看板被檢舉外，公車廣告也被檢舉妨害善良風俗、醜化王鴻薇，不僅客運公司，連廣告公司也受到相關壓力；中山區中央里里民活動中心也被掛反罷免布條，有違反行政中立之虞；另外，有支持罷免民眾掛出旗子，結果放了好幾年的花盆就被張貼公文，被指違公棄物清潔法令應清除。

卡羅批評，這些人都是王鴻薇的選民，亡面對重大法案、亂刪預算，不回答質疑而轉過身來，用各種方式打壓同意罷免的公民，希望他們噤聲。

另外，「山除薇害」也推出「狙擊扇」，發言人阿美說，王鴻薇稱被總統賴清德點名狙擊，但她要強調，她是罷免王鴻薇的發起人，她跟賴清德一點關係都沒有，要狙擊王鴻薇的，是所有對王不滿意的中山、北松山民眾。

「山除薇害」志工Maple先前於社群平台貼文，指有民眾在市場不跟王鴻薇握手而被王罵「無恥」，結果被王提告。（記者甘孟霖攝）

反共律師團召集人黃思維表示，國民黨亂告的起源就是王鴻薇，把司法當作武器進行報復性誹謗訴訟，地檢署對於這種反公眾參與的濫訴，應快速不起訴，以免司法淪為恐嚇工具。（記者甘孟霖攝）

「山除薇害」今召開「大罷免，大打壓 王鴻薇系統性施壓山除薇害全紀錄」記者會。（記者甘孟霖攝）

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