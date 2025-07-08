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    APEC資深官員會議26日登場 外交部：擴大台灣參與效益

    外交部國際組織司副司長張芝颯表示，外交部將積極協助政府相關部會組團參與APEC資深官員會議，展現對APEC的重視。（資料照）

    外交部國際組織司副司長張芝颯表示，外交部將積極協助政府相關部會組團參與APEC資深官員會議，展現對APEC的重視。（資料照）

    2025/07/08 13:53

    〔記者黃靖媗／台北報導〕今年第3次亞太經濟合作會議（APEC）資深官員會議將於26日在南韓仁川舉行。外交部國際組織司副司長張芝颯今日表示，外交部將積極協助政府相關部會組團與會，盼透過積極參與，展現對APEC的重視。同時擴大台灣在APEC今年的參與綜合效益。

    張芝颯於外交部例行記者會說明，舉行第3次APEC資深官員會議的同時，也將召開「反貪腐合作高階對話」（AHDAC）、「數位部長會議」（DMM）、「糧食安全部長會議」（FSMM）及「婦女與經濟論壇」（WEF）4場部長級高階會議。

    張芝颯表示，今年因為人口結構改變，且人工智慧合作受到全球重視，台灣也希望促成公私部門合作及對話，主辦國南韓也將在資深官員會議期間，就人口結構及人工智慧議題推動公私對話，促進APEC會員國的實質討論。

    張芝颯指出，APEC是台灣所參與最重要的政府間國際組織，每年政府有逾40個部會積極參與相關會議與活動，外交部將持續積極協助各部會參與相關議題討論，並結合民間力量，透過公私協力組成「Team of Teams」協作聯隊，擴大台灣在APEC今年的參與綜合效益。

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