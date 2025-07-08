政院科長「馬祖王陽明」涉仲介密醫 昔登告白粉專「消防栓情書」曝

被封為「馬祖王陽明」的洪明全因外型帥氣，過去多次登上匿名粉專「告白消防」。（擷取自告白消防/臉書粉專）

2025/07/08 13:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上溢國際有限公司涉嫌從中國走私未經核可的醫美探頭，以低價販售給全台10多家醫美診所，甚至安排密醫在五星級飯店施作療程。其中幫忙訂房、介紹客戶者，竟是有「馬祖王陽明」封號的行政院災害防救辦公室科長洪明全，其6年前登上「告白消防」的貼文也曝光。

洪明全過去曾因外型俊朗被封為「馬祖王陽明」，曾多次登上臉書粉專「告白消防」掀起熱烈討論，不只有人好奇洪明全的感情狀態，其中一篇告白文章更展現Po文者的愛慕情愫，「你的微笑像三月暖陽、四月春風，專業的消防知識讓人崇拜，高顏值、有頭腦、又謙虛，讓我當你的消防栓好嗎？」

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檢方調查，上溢國際透過非法管道從中國進口鳳凰電波探頭，並供貨給包括名醫李晉良經營的「嘉仕美」等知名診所，設備來源未經衛福部核准。負責人黃國祥更指使弟弟黃培軒（未具醫師資格）擔任密醫，於多家五星級飯店替客戶施打電波療程。

如今因涉密醫案遭約談，洪明全訊後以20萬元交保，行政院今（8）日隨即將他調離主管職並啟動調查程序。

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被封為「馬祖王陽明」的洪明全因外型帥氣，過去多次登上匿名粉專「告白消防」。（擷取自告白消防/臉書粉專）

被封為「馬祖王陽明」的洪明全因外型帥氣，過去多次登上匿名粉專「告白消防」。（擷取自告白消防/臉書粉專）

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