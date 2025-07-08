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    週五前天氣不穩定！ 氣象專家曝週末概況

    氣象專家吳聖宇表示，後續的低壓帶將會影響台灣一直到週五（11日），天氣不穩定，預估週末期間將會轉為受到太平洋高壓外圍西南風的影響，海面移入的水氣減少，但是午後雷雨仍然較為明顯，還是要特別注意。（圖擷取自臉書）

    氣象專家吳聖宇表示，後續的低壓帶將會影響台灣一直到週五（11日），天氣不穩定，預估週末期間將會轉為受到太平洋高壓外圍西南風的影響，海面移入的水氣減少，但是午後雷雨仍然較為明顯，還是要特別注意。（圖擷取自臉書）

    2025/07/08 14:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風丹娜絲雖已遠離台灣，但其「颱風尾」外圍環流與旺盛對流雲系接續發威，對此，氣象專家吳聖宇表示，後續的低壓帶將會影響台灣一直到週五（11日），天氣不穩定，預估週末期間將會轉為受到太平洋高壓外圍西南風的影響，海面移入的水氣減少，但是午後雷雨仍然較為明顯，還是要特別注意。

    吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，丹娜絲颱風今天晚間將會進入浙江省沿岸，未來預估會進一步深入浙江省內陸，然後逐漸減弱，並且合併到大範圍低壓帶中，不會有再度影響台灣的疑慮，不過這個後續的低壓帶將會影響台灣一直到週五（11日），天氣不穩定，台灣附近的風向以西南風為主，中南部迎風面容易有降雨發生，並有較大雨勢出現機會，夜晚清晨配合海陸風環流，以及白天熱力作用加入，長出局部旺盛對流的可能性頗高，要特別注意。北部、東半部也要注意白天熱力作用加入產生的熱對流降雨，也可能有局部較大雨勢機會。

    吳聖宇指出，今天在彰化沿海就有一個非常旺盛的對流胞發展出來，造成彰化縣境內出現短時大豪雨，福興鄉最大時雨量一度來到143.5毫米，瞬間的強降雨非常驚人。目前這個對流系統正逐漸往南，朝向內陸移動發展，並且有逐漸跟南投、雲林、嘉義、台南一帶陸地上發展的其他對流系統合併的趨勢，中南部地區午後要特別注意旺盛對流引發的強降雨現象。北部、東半部預報看起來受影響較小，但也要特別注意。

    吳聖宇直言，預估低壓帶要等到週末（12-13日）才會逐漸北抬，週末期間將會轉為受到太平洋高壓外圍西南風的影響，海面移入的水氣減少，但是午後雷雨仍然較為明顯，還是要特別注意。

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