中南部注意！ 低壓帶接力恐有強降雨 丹娜絲估今晚登陸中國

降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/08 10:54

〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風昨日逐漸遠離台灣，中央氣象署指出，丹娜絲預計在今晚登陸中國、明日減弱為熱帶性低氣壓，但台灣受到低壓帶影響，週五前天氣仍不穩定，尤其今日中南部地區仍有機會出現大雨或短延時豪雨，且明後兩天雨勢可能還會再增大。

中央氣象署預報員張承傳指出，丹娜絲颱風今日上午8時位於台北北北東方360公里海面處，預計往西北西轉西南西方向朝中國前進，並於今晚登陸中國，明日減弱為熱帶性低氣壓，距離颱風較近的馬祖地區今晚至明日將有局部大雨，且海面風浪明顯增強。

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張承傳說，颱風遠離後，台灣接著受到低壓帶與西南風影響，清晨中南部地區有明顯降雨，台中、彰化目前也持續有較強雨勢，今日中南部地區將持續有短暫陣雨或雷雨，且可能有大雨或短延時豪雨發生機率；另北部地區今日也有局部短暫陣雨，東半部地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

明日至週五持續受大低壓帶與西南風影響，台灣周邊水氣進一步增多，各地降雨將更加明顯，中南部地區出現短暫陣雨或雷雨的時間拉長，整日有陣雨或雷雨，南部地區、中部山區有局部大雨或豪雨，北部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部降雨，且中午過後北部地區、東半部山區可能有局部大雨發生。

張承傳表示，週六後隨著太平洋高壓增強，天氣將恢復穩定，轉為夏季以午後雷陣雨為主的天氣，不過南部受風向影響，清晨至上午有短暫陣雨。

氣溫方面，今日各地有32至35度高溫，另台東地區可能出現焚風，氣溫可達36度以上，大台北地區也有36度高溫；週三至週五受降雨影響，各地氣溫略有下降，高溫約30至33度；週六後降雨減少，各地氣溫再度回升，感受悶熱，高溫普遍33至35度。

高溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

未來一週預測天氣圖。（圖為中央氣象署提供）

氣象署天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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