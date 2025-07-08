京華城案再開庭 傳喚台北市都委會技正胡方瓊作證

台北地方法院今天上午繼續開庭審理京華城案，將傳喚時任台北市都委會技正胡方瓊作證，提訊在押前台北市長柯文哲（左）、國民黨台北市議員應曉薇（右）到庭。（記者塗建榮攝）

2025/07/08 08:52

首次上稿 08:52

更新時間 09:47（新增畫面）

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城案，今天傳喚台北市都委會時任的技正胡方瓊作證，以釐清京華城案研議過程，提訊在押前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇到庭，威京集團主席沈慶京則因在療程中而不能到庭。

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胡方瓊為京華城案研議期間的台北市都市計畫委員會技正，她在北檢的京華城案起訴書中，被列為應曉薇案的證人，北檢向法官聲請傳喚她到法院，是為了釐清都委會送研議、討論京華城案的過程是否合法合規、有無特別或不尋常之處、是否感受到上層或外部壓力等等。

合議庭原定後天（7/10）傳喚同案被告、台北市前副市長彭振聲以證人身分作證，但因彭妻上週二離世，彭仍在處理後事中，律師上週已代彭向法官請假獲准，延後彭的作證日期，後天將改為勘驗北市府都發局、都委會的3場會議紀錄及錄音檔逐字稿。

這3場會議包括都發局的專家學者諮詢會議、都委會第775次會議、專案小組會議，是由檢方聲請勘驗，柯文哲上週四開庭時曾抱怨，檢方聲請傳喚多位證人、勘驗多段錄音，是為了懲罰在押的他們，檢方則回應說，由於辯方否認起訴書的基礎事實，因此有勘驗釐清的必要。

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