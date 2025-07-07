726大罷免投票 最高檢召開座談防黑道及境外勢力介選

檢察總長邢泰釗。（最高檢察署提供）

2025/07/07 20:11

〔記者王定傳／台北報導〕726大罷免投票邁入倒數，行政院長卓榮泰本月3日主持「行政院治安會報」時指示「嚴正究辦聚眾滋擾或賄選行為，積極防止黑道及境外勢力介入」；最高檢察署今邀請中選會及檢、警、調執法首長，針對罷免查察現況、因應及具體作為等交換意見。檢察總長邢泰釗提醒，偵辦賄選、暴力、不實訊息、賭盤、境外勢力的介選都應查明金錢背後的關係人，不實訊息介選，應立即澄清迅速下架。

最高檢今日邀請中選會副主委陳朝建、警政署長張榮興、調查局長陳白立、廉政署長馮成、移民署長林宏恩、各二審檢察署檢察長及台北、新北、士林、桃園、新竹、宜蘭、基隆等地檢署檢察長進行討論。

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法務部長鄭銘謙致詞時表示，本次罷免投票情勢及治安狀況複雜度甚高，為確保本次罷免投票公開、公正、公平的進行，各機關在辦理本次罷免查察工作，一定要作好橫向聯繫及督導工作，全力投入罷免查察及治安維護工作，嚴查買票、罷免賭盤，杜絕暴力、假訊息、境外勢力介入罷免。

邢泰釗則說：「公平、公正、公開是辦理選務工作的基本信念。違反選舉罷免法的行為，往往都有著金錢因素，偵辦賄選、暴力、不實訊息、賭盤、境外勢力的介選都應查明金錢背後的關係人；不實訊息介選，應立即澄清迅速下架；『競選小物』，不能有影響或動搖投票權人的意願，否則仍然可能構成賄選」。

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