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    牛埔幫大老「牛財」葉明財辭世 8/7二殯舉辦告別式

    「牛埔幫」創幫大老「牛財」葉明財。（記者王冠仁翻攝）

    「牛埔幫」創幫大老「牛財」葉明財。（記者王冠仁翻攝）

    2025/07/07 18:55

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老「牛財」葉明財，在上月20日晚間於家中病逝，享壽85歲。葉明財雖曾混跡江湖，但近年已退居幕後、不過問江湖俗事，行事作風低調；也因此，葉明財後事不像其他幫派大老有「治喪委員會」，而是由其家人低調處理，其遺體也已先行火化，並於8月7日再於台北市懷愛館（第二殯儀館）舉辦告別式。

    根據今天出爐的訃聞，葉於1941年7月，出生在台北市中山北路一帶，該處在日據時期被稱作「牛埔仔」。葉明財父親是日據時期的「保正」，家族中許多人經商，家中經濟狀況不錯，但因家中生變，尚在母胎中的葉明財因此被視為「不祥之人」，他出生後反而遭受到諸多異樣眼光。

    由於家中生變且家中人口眾多，葉明財從小學1年級開始就開始分擔家計，像是一大早送油條到雙連車站、到鋼鐵廠當工人，完成工作才能到學校上課，因此長期睡眠不足，上課期間常打瞌睡被老師懲罰。他在小學2年級時某次忍不住反抗老師教訓，因此失去就學機會，展開浪跡天涯、結交五湖四海朋友的人生。

    訃聞中還提到，葉明財被人稱做「牛財」，外界大多認為是因為其出生、成長處為「牛埔仔」。不過， 其子、台北市議會副議長葉林傳曾證實，之所以稱做「牛財」，是因為葉明財的脾氣硬得像條牛。

    據悉，由於葉明財生前交友廣闊、熱心公益，因此預計告別式當天前來參加公祭者的人數相當多，因此告別式最終選在懷愛館場地最大的景明廳舉辦。

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