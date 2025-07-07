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    復活？ 丹娜絲被中央山脈撞到散架 鄭明典曝現況：出海後又重組了

    氣象署7日傍晚5點40分發布的台灣周邊衛星雲圖，可以看到原本結構被中央山脈破壞的丹娜絲又「重組」。（圖翻攝自中央氣象署）

    氣象署7日傍晚5點40分發布的台灣周邊衛星雲圖，可以看到原本結構被中央山脈破壞的丹娜絲又「重組」。（圖翻攝自中央氣象署）

    2025/07/07 19:17

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年襲台首颱「丹娜絲」的颱風中心已於今（7日）晨出海，並持續遠離台灣。原本被「護國神山」中央山脈摧毀整體結構的丹娜絲，下午被發現在北部外海又開始「重組」，颱風中心再度顯現！

    中颱丹娜絲昨天（6日）深夜11點40分嘉義布袋登陸，當時颱風眼清晰，結構壯實，但颱風中心一路往中部移動時撞上中央山脈，颱風中心遭撕裂，環流變得鬆散，今天凌晨4點左右可以明顯看出颱風整體結構瓦解、潰不成軍，清晨6點左右在桃園、新竹交界附近出海，持續遠離台灣。中央氣象署已分別於今上午11點30分和傍晚5點30分解除陸上、海上颱風警報。

    不過前中央氣象局（現改制署）局長鄭明典傍晚5點40分左右在臉書PO出衛星雲圖，分享丹娜絲現況，可以看到原本被中央山脈撞成「雲渣」的丹娜絲在台灣北部海面又重組成一個完整的颱風雲系。鄭明典表示，「颱風雲系登陸後又出海，『在海面重組』是個極平常的氣象用詞！早上丹娜斯颱風中心一度很難辨識，現在又清楚起來。」

    早前有預報路徑指丹娜絲未來可能來個「大迴轉」，有人擔憂恐再度殺向台灣，鄭明典直言，「依據氣象署的預報，這個颱風會在中國陸地上消散，現在則還是個輕度颱風」。

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