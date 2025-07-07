日學者小笠原欣幸：罷10席以上 民進黨才有機會國會過半

全台大罷免726投票，有24名國民黨立委與涉貪停職的新竹市長高虹安要面臨選民的罷免投票檢視，在清大擔任客座教授的日本學者小笠原欣幸也發文提到，大罷免估需罷10席，綠營在國會補選才有機會過半。（資料照）

2025/07/07 18:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕全台大罷免第一波726投票，共有24名國民黨立委與涉貪停職市長高虹安要面對選民的罷免投票檢視，長期觀察台灣政治且有神預測之稱的日本學者小笠原欣幸這2年在清華大學擔任客座教授，他今天也對大罷免及台灣當今政局提出看法，並評估這次大罷免，要成功罷掉10席以上，這樣民進黨才有機會在接下來的補選贏得至少6席的立委席次，讓民進黨單獨過半，「否則就是非常嚴重的挫敗」。

小笠原欣幸參考台灣民意基金會6月民調，其中有35.9%的受訪者支持大罷免、57.7%的受訪者反對，顯示台灣輿論普遍反對或疑慮「大罷免」，且這一趨勢自3月以來基本沒有變化，單從這一點來看，罷免似乎不太可能成功，但支持罷免的民眾投票意願更高，因此同意票和不同意票可視為勢均力敵，投票結果仍難以預測。

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小笠原欣幸認為，支持者和反對者對罷免投票的熱情存在差異。另外，「親中」、「染紅」也成為罷免投票意願關鍵，參考美麗島6月民調，看到「投同意罷免台灣才會更有力量反抗中國共產黨」（34.9%）、「會打擊在野黨立委監督政府的力量」（33.0%）以及「未明確回答」（28.6%），結果也相當接近，但可推估，對「親中派立委」有危機感的人，投票意願較高。

而國民黨當初提出「以罷制罷」策略，但倉促反制卻造成連署書偽造案，成為重大失誤，導致針對民進黨立委的罷免案為零，「這對國民黨造成了負面心理衝擊，也為罷免團體提供了動力。他也分析，對民進黨來說，最好的情況是將罷免成功數提高到兩位數，即10席以上。若罷免成功，真正的勝負將是隨後舉行的補選。罷免成功達到兩位數，才有希望贏得6場補選，也會點燃重新獲得立院過半數的期許。

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